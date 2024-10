Por Redacción |

El arranque de la temporada televisiva de 2024/2025 ha sido muy intenso a raíz de la batalla de audiencias entre 'El hormiguero' y 'La revuelta'. Muchos han sido los que se han mojado sobre la llegada de David Broncano a la cadena pública, pero no ha sido hasta ahora cuando Luis Piedrahita ha reaccionado al programa de La 1 que coincide con el formato de Pablo Motos en el access prime time.

Pablo Motos y Luis Piedrahita en 'El hormiguero'

"Ahora con lo de 'La revuelta' es como estar viendo todos los días los resultados del Madrid-Barcça, pero el Madrid de fútbol y el Barcelona de voleibol. Estamos jugando a deportes distintos. Porque claro,", ha valorado el colaborador de 'El hormiguero' en la revista Semana.

"Ellos no tienen publicidad. No se pueden comparar los resultados de audiencia porque juegan con distintas armas. El otro día Pablo me dijo: 'He estado viendo los programas que hemos hecho desde que arrancó la temporada y creo que son los mejores en la historia. No lo podemos hacer mejor y no puedo decirle nada al equipo para que mejore. Estamos haciendo los mejores programas, estamos teniendo la mejor audiencia, independientemente de lo que pase fuera. Nosotros no lo podemos hacer mejor'", decía Piedrahita, desvelando la percepción del presentador sobre lo que está ocurriendo.

Bueno para la televisión

Esta no ha sido la única entrevista que Piedrahita ha dado últimamente, ya que también ha hablado con 20 minutos sobre 'La revuelta'. "'El hormiguero' no ha perdido ni un solo espectador desde el comienzo de 'La revuelta'. Es más, 'El hormiguero' tiene más audiencia de la que tenía la temporada pasada", decía el humorista. "Es algo bueno lo que está haciendo la tele pública", finiquitaba el tema Piedrahita.