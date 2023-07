Luján Argüelles: "No sé lo que ha dicho Alba Carrillo, a partir de ahí, '¡Vaya vacaciones!' es divertidísimo"

Por Almudena M. Lizana |

Con motivo del estreno de '¡Vaya vacaciones!', el nuevo reality producido por Cuarzo Producciones que aterriza en Telecinco el 6 de julio de 2023, hemos tenido la oportunidad de hablar con Luján Argüelles, su presentadora. La asturiana nos cuenta cómo vivió el rodaje del programa, reacciona a la polémica de Alba Carrillo, desvela cómo se siente con la vuelta de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y hace balance de 'Brigada Tech'.

Muy bien, muy emocionada.

¿Estás contenta con el día de emisión, en los jueves?

Yo creo que todos los días de emisión son buenos. Todos los días hay que emitir un contenido y fenomenal el jueves.

¿Cómo fue el momento en el que te llaman y te dicen: queremos que presentes esto?

Pues la verdad es que fue ilusionante. Cuando te llaman para un proyecto y además de estas características, que yo no había hecho nunca un reality para Telecinco y con celebrities, pues es un nuevo reto y fenomenal.

¿Cómo estás viviendo tu vuelta a Mediaset?

Mediaset es una casa a la que yo le tengo mucho afecto. Estuve aquí muchos años de trabajo cuando estábamos en Cuatro en convivencia con Mediaset porque ya nos había comprado. Y por lo tanto, tengo un montón de amigos aquí trabajando y los quiero mucho y es una alegría trabajar con gente a la que conoces y quieres.

¿Qué tal los concursantes? Hay mucho perfil diferente y eso puede ser muy guay

Hay perfiles que tienen cierta simbiosis entre ellos, otros que no y que son más desconocidos para el gran público y probablemente ese cóctel haga que todos podamos encontrar personajes con los que nos sintamos identificados o no, que entremos en sintonía o no. Dicen que la vida al final es un abanico de opciones y posibilidades y todas siempre están bien.

Se han esforzado mucho en los juegos y en las pruebas

¿Qué tienen en común los concursantes de 'Vaya vacaciones'?

Al final de toda la experiencia es que se lo han pasado bien, que nos han regalado una gran verdad, que han sufrido mucho con nosotros y que se han esforzado mucho en los juegos y en las pruebas y nos han regalado la valentía para enfrentarse a determinadas cosas. Y yo me llevo la sensación de haber trabajado muy a gusto con ellos.

Las pruebas son bien duras, los concursantes se han dejado prácticamente la piel, hemos visto imágenes de Cristina Porta con unas cicatrices importantes

Sí, las pruebas son pruebas complicadas y todos tienen que ir muy rápido, ser los primeros. Y ya sabes, cuando te metes en el fragor de la batalla lo das todo, aunque luego se hagan 57 moratones por metro cuadrado.

Además de presentar, ¿tienes algún papel como jueza de las pruebas?

No, no. Para las pruebas de concurso era evidente, el primero que llega ha ganado. Y en las pruebas de mostrar su excelencia o su buen hacer en el contacto con los turistas, personas que trabajaban en los establecimientos o en los hoteles eran los valoraban su jornada laboral.

¿Quién te ha sorprendido más de los concursantes?

Todos, todos tienen cosas que me dejaban boquiabierta.

No sé lo que ha dicho y ella sabrá

Pasamos a un tema más delicado. En un directo de Twitch, Alba Carrillo ha reventado el final de 'Vaya vacaciones' y ha desvelado quién gana, ¿qué te parece a ti esto?

No sé si lo que siempre dice es acertado, no tengo idea. No lo he podido ver y a partir de ahí, nosotros tenemos un programa divertidísimo, cargado de momentos mágicos y de momentos que yo creo que la gente los va a visitar. Luego ya, palabras de Alba Carrillo, como comprenderás, no lo he visto, ni le presto mucha atención. Entiéndeme, lo que estoy diciendo es que no sé lo que ha dicho y ella sabrá.

¿Qué les dirías a aquellos que dicen: ¿Para qué vamos a ver el programa si ya sabemos quién gana? ¿Por qué tienen que ver 'Vaya vacaciones'?

Creo que hay que ver '¡Vaya vacaciones' porque, al margen de la opinión de alguien que no tiene un cargo directivo ni en la productora ni en el canal como para tener la información con absoluta certeza de las cosas que han pasado, lo que más pesa es el proceso. Lo que viven, lo que hacen, cómo lo abordan, cómo se enfrentan a las cosas.

'QQCCMH' siempre ha sido muy vanguardista y muy innovador

Haces doblete en Mediaset con la vuelta de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', que ya ha empezado el casting, ¿cómo afrontas este regreso?

Estoy muy contenta. Yo creo que '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' es un formatón, siempre ha sido muy vanguardista, muy innovador, muy rompedor. Entiendo que en esta ocasión va a ir por ahí, porque entiendo que después de seis años los perfiles van a retratar muy bien la sociedad en la que estamos viviendo, pero siempre con la compañía de las madres, que siempre ponen un punto fundamental, crucial, y va a ser muy interesante verlo.

¿Y qué balance haces de 'Brigada Tech'?

'Brigada Tech' es ese formato con el que yo he disfrutado hasta niveles máximos. Me encantó poder vivir esa aventura. La función social de 'Brigada Tech' con respecto a la divulgación de la tecnología era crucial. Las ciberabuelas eran lo más y el ambiente que vivimos fue mágico y es uno de los proyectos en los que más he disfrutado. Y los mensajes de feedback que recibíamos eran estupendos y poder visitar las Comunidades Autónomas también.

Para terminar, ¿cómo estás viviendo tú el lavado de imagen de Mediaset?

Yo no estoy en eso, no sé cuál tiene que ser mi opinión en eso. Yo estoy en una Mediaset en la que con muchos de ellos ya he trabajado, otra gente nueva que en principio es gente estupenda. Mi actitud es la de trabajar, la de disfrutar y la de ofrecer cosas al público para que nos acompañen.