Alba Carrillo revienta '¡Vaya vacaciones!' desvelando el nombre de los ganadores antes de su estreno

Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Alba Carrillo, que fue hace no tanto una cara televisiva popular en los programas del corazón de Telecinco, fue vetada de la cadena y despedida de Mediaset el pasado abril de este año 2023. No es la primera vez que el grupo audiovisual decide de manera espontánea no renovar el contrato de un colaborador habitual de sus programas, añadiéndolo así a la llamada "lista negra de vetados" de Mediaset. Pero, a diferencia de otros que han sufrido lo mismo, Carrillo no ha querido quedarse callada y ha decido denunciar públicamente en el canal de Twitch El Salón de Té su experiencia laboral en la empresa y un motón de trapos sucios referentes a los directivos, presentadores y programas más queridos de la misma.

Alba Carrillo en su canal de Twitch

La modelo se ha sentado delante de la cámara con su taza de té y ha empezado, sin remordimientos ni pelos en la lengua, a poner a caldo a Mediaset. Todavía cabreada por la repentina no renovación de su contrato,, sino que, como el último reality que ha anunciado Telecinco,

"Publiespaña, la publicidad de Mediaset, me llamó quince días antes de esta cosa de la no renovación", arrancaba Carrillo, volviendo a mencionar a "Whisper", la directiva a la que culpa de su despido. "Es quien ha patrocinado esta mierda de reality que va a haber ahora", añadía. Publiespaña le pidió que "remase a favor" de la empresa, que se encontraba en un mal momento por la marcha de anunciantes. Posteriormente, ha afirmado directamente que le han pedido que no se fuese de la lengua con respecto a información privilegiada sobre los futuros programas de Mediaset. A continuación, haciendo caso omiso al favor que le pedía la empresa, Carrillo ha revelado el nombre de los ganadores del todavía no emitido concurso, que no añadiremos aquí para no destripar la emisión a los espectadores.

El futuro incierto de '¡Vaya vacaciones!'

"Hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca. Lo que pasa es que, como pagáis mal, nadie os es fiel", ha explicado Alba Carrillo. Un spoiler de este calibre puede llegar a ser lapidario para un programa de televisión con este formato. El reality de Telecinco, presentado por Luján Argüelles, junta a ocho parejas de celebrities en unas supuestas vacaciones paradisíacas para forzarlos a trabajar a cambio del descanso que les habían prometido. Es un concurso que contará con una pareja de ganadores y tendrá galas semanales, por lo que conocer de antemano el nombre de los vencedores puede hacer que tanto el programa como los debates sobre el desarrollo del mismo pierda todo sentido e interés.