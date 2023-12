Por Redacción |

El estreno de '¡De viernes!' contó con una entrevista exclusiva: el testimonio de Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey, donde relataba el "lado oscuro" de su madre. En el debut, el también hermano de Sofía Cristo explicó situaciones que hicieron de su infancia y juventud "un infierno". Tras la primera entrega, la segunda emitirá nuevas declaraciones de Ángel Cristo, donde responderá a los mensajes de su madre y su hermana tras su primera incendiaria entrevista.

Ángel Cristo Jr. en '¡De viernes!'

Los titulares de Ángel Cristo Jr. también han hecho reaccionar a Lydia Lozano, quien ha tratado el tema en el pódcast "Drama Queen" de Pilar Vidal. "Es un tema para tirar de hemeroteca. Conozco muy bien el tema.. Yo le frené muchísimas veces. Quería hacerlo y luego se calmaba, entonces volvía a llamar", empezaba diciendo Lozano.

"¿No te das cuenta de que vas a acabar como un Kiko Rivera? ¿Quién es Kiko Rivera? El de la herencia envenenada, pero lo peor es que tú no puedes hablar. Si tú te sientas delante de mí, Ángel, yo te puedo destrozar la vida porque tú no tienes el culito limpio", añadía la excolaboradora de 'Sálvame'. "Flipo que en Telecinco hayan llevado a un señor que no tiene el culo muy limpio. En este momento, Ángel lo ha hecho por dinero, porque hace dos o tres semanas estaba con su madre en Marbella, con su hija, con Sofía", decía la de 'Sálvese quien pueda', con la intención de retratar al hijo de la vedette.

"No es un montaje, para nada. Este niño lo tenía pensado desde hace mucho tiempo. Cuando estaba en 'Sálvame', podría haberme sentado y haber dicho: 'Ayer me llamó Ángel Cristo y dijo esto, esto y esto'. Y a lo mejor no hubiera cobrado los 120.000 euros que ha cobrado. Es una cuestión de necesidad, la novia que tiene venezolana le ha instigado a hacerlo", soltaba Lydia Lozano, dejando la bomba del caché que habría pagado Telecinco para sentarle en '¡De viernes!'. "Es el típico caso de que por dinero baila el perro", insistía Lozano.

¿Fue mantenido por su madre?

"Bárbara domina los medios, sabe hablar sin decir nada. No quieren hablar del niño. Es un niño que ha estado muchas veces en el calabozo. ¿Por qué la gente que está ahí no lo investiga? Todo era verdad para ellos", se cuestionaba la periodista, poniendo en entredicho a los colaboradores del formato de Telecinco. "Hay pruebas de que Bárbara le ha mantenido todo este tiempo", apostillaba Vidal.