Macarena Gómez sorprende a sus fans con su nuevo "retoque" estético: "Será una broma, ¿no?"

Macarena Gómez tiene acostumbrados a sus más de 800.000 seguidores en Instagram a su peculiar sentido del humor y a sus bromas continuas. Esta vez ha dejado a todos sus fans con la boca abierta al compartir una fotografía donde aparece con la nariz vendada, afirmando que se ha sometido a una rinoplastia para agrandarse la nariz.

"Vale, tenía dudas pero lo he hecho, después de mucho tiempo medita?ndolo, me he lanzado y... ¡me he agrandado la nariz!", ha escrito la actriz cordobesa en Instagram. Muchos de sus seguidores han querido saber más acerca de esta información tan escueta que ha ofrecido Gómez y le han escrito más de mil comentarios preguntándole el por qué de esta decisión. "¿Pero qué te ha pasado?", escribía una fan muy sorprendida.

La actriz que da vida a Lola en 'La que se avecina' ha explicado a todos ellos que "no ha sido una decisión fácil", pero que ha decidido a dar el paso "para oler mejor". Esta ha sido la respuesta que ha dado también a otras compañeras de profesión, como Loles León o Dafne Fernández.

¿Es una broma?

Pero otros tuiteros no creen a Gómez y han apuntado a quizá era todo una broma de la actriz con la complicidad de sus amigas. La andaluza acostumbra a gastar bromas en las redes sociales con su marido, el también actor Aldo Comas. "Será una broma, ¿no?", ha sido el comentario más repetido por sus fans, que han apuntado a que puede tratarse de un disfraz de Halloween o a la caracterización necesaria para dar vida a un personaje en una serie o película nueva.