Madonna se suma a la lista de mujeres que acusan a Harvey Weinstein: "Cruzó algunas líneas"

Madonna se suma a la larga lista de mujeres que han sufrido algún tipo de acoso sexual por parte del exproductor de Hollywood Harvey Weinstein, que está siendo juzgado por el Estado de Nueva York por dos delitos de violación. Y es que la famosa cantante se ha sincerado en una entrevista concedida a The New York Times Magazine. "Harvey cruzó algunas líneas y límites y se me insinuó sexualmente", ha confesado la cantante.

Madonna, en los MTV VMAs 2018

Al parecer, ambos se conocieron durante el rodaje de "En la cama con Madonna", película documental sobre la vida de la intérprete de "Like a Prayer" que fue estrenada en 1991 y producida por Miramax, la distribuidora de Harvey Weinstein. "Él estaba casado en ese momento y, realmente, no estaba interesado", dilucida la artista, que encuentra en ese factor la razón de que, finalmente, no pasase esas líneas. Además, reconoce que "era consciente de que hacía lo mismo con muchas otras mujeres que conocía en el negocio".

Así, cuando la Reina del Pop presenció la caída del que fuera uno de los hombres más poderosos de la industria del cine no pudo menos que alegrarse: "Dije: 'Por fin'... Fue bueno que alguien que había abusado durante tantos años de su poder fuera llamado a declarar". No obstante, no se regocija de su posible entrada en prisión, pues, según ella, "no es bueno para el karma".

También contra Donald Trump

En la entrevista, Madonna arremete igualmente contra Donald Trump, al que se refiere como a "un verdadero estereotipo de un macho alfa", así como a una persona insegura por "estar acosando a las personas continuamente". Recordemos que el presidente de los Estados Unidos, como Harvey Weinstein, ha sido demandado por haber cometido presuntamente diversos delitos sexuales.