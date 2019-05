Madonna responde tajante a los que critican su actuación en Eurovisión 2019: "Fuck you, bitches"

El Festival de Eurovisión 2019 celebrado el pasado mes de mayo dejaba tras de sí grandes momentos para la posteridad como el injusto puesto número 22 de nuestro representante, Miki Núñez o la emotiva actuación del ganador holandés... Pero entre todas ellas hubo una que dejó ojipláticos a los espectadores del famoso concurso, la más que cuestionable calidad vocal de la diva pop, Madonna. Esta se convirtió en el blanco de todas las críticas y ahora, la cantante ha querido lanzar un mensaje para todos sus "haters".

Fueron semanas repletas de rumores y desmentidos, pero dos días antes de celebrarse la Gran Final se confirmaba la presencia de la estadounidense, provocando una ola de entusiasmo entre los seguidores de la competición musical., que irónicamente, lo que causó la crítica unánime por parte del público que reprochó a la cantante su pésima actuación sobre el escenario.

La artista no ha querido hacer declaraciones al respecto desde entonces, manteniéndose alejada de los micrófonos que buscan una respuesta a la polémica pero un nuevo vídeo subido a su cuenta de Instagram parece contener un mensaje explícito a quienes la han criticado. "Fuck you, bitches" escribía la cantante en la publicación que acompaña a unas imágenes en las que se la ve ensayando "Like A Prayer", canción que interpretó en Tel Aviv. En definitiva, un mensaje claro, directo y conciso acorde a la personalidad de la Reina del pop, demostrando que aunque los años pasen el sentido del humor no desaparece.

Manos a la obra

A pesar de que el espectáculo ofrecido por Madonna fue visto por casi 200 millones de personas en todo el mundo, la cantante no ha dudado en subir un vídeo de la actuación a su canal de YouTube, eso sí, con una leve diferencia: afina. ¿El culpable?, el siempre cuestionado "autotune" por el cual no tendremos por qué volver a escuchar la versión original de su actuación en Eurovisión 2019.