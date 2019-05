Eurovisión 2019: Madonna publica en Youtube el vídeo de su actuación, editándola y quitándole sus gallos

La actuación de Madonna era sin duda uno de los platos fuertes de la Gran Final del Festival de Eurovisión 2019 y prueba de ello es lo mucho que se habló de ella meses antes de que se produjese. Una vez ejecutada, los comentarios no cesaron y es que fueron muchos los fans de la "reina del pop" que se quejaron de la puesta en escena que esta había preparado, considerando que no estaba a la altura de lo que se esperaba de ella. Además, tampoco pasó desapercibido para nadie que esta desafinó (y mucho) durante toda la actuación, algo que también fue duramente criticado por muchos.

Madonna en el Festival de Eurovisión 2019

La artista aterrizó en Tel Aviv acompañada por más de cien personas entre coristas, bailarines y otros profesionales. La expectación era muy alta y no, no cumplió las expectativas. Madonna quiso presentar su nuevo single titulado "Future" junto al rapero Quavo, y lo hizo con ayuda del playback y con una actitud muy seria, algo que no gustó a la mayoría. Paralelamente, esta interpretó también el clásico "Like a player" con grandes dificultades vocales y con una puesta en escena que no entusiasmó a casi nadie ya que fueron muchos los fans que se quejaron de que la artista repitió gran parte del espectáculo de la Gala MET 2018.

Por ello, la artista ha decidido publicar el vídeo de esta actuación en su canal oficial de Youtube pero variando la voz que sonó en la misma. De esta forma, el equipo de Madonna ha decidido modificar la voz de la artista para que no suene desafinada, dejándola prácticamente perfecta y arreglando por tanto la, según muchos, desastrosa actuación. Sin embargo, este retoque no ha pasado desapercibido para muchos eurofans, que no han dudado en quejarse públicamente de este autotune. Además, cabe recordar que su actuación la vieron millones de personas en todo el mundo, ¿tiene entonces sentido este retoque?

Una actuación cargada de polémica

Más allá de la puesta en escena elegida y de las limitaciones vocales de Madonna, mucho se ha hablado también del guiño político que la "reina del pop" decidió incluir en la actuación a través de dos de los bailarines que le acompañaban. Uno de ellos portaba una bandera de Israel mientras que el otro la llevaba de Palestina, ambos se cogían de la mano y finalmente se separaban. Este momento fue rápidamente censurado por la UER que optó por cambiar de plano de forma instantánea. Pese a ello, la imagen sí se logró ver en todo el mundo y ha sido el detalle más comentado de la misma.