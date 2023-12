Por Beatriz Prieto |

En medio de la tristeza y el duelo por la pérdida de Itziar Castro, su madre, Lucía Rivadulla, sacó fuerzas este lunes 11 de diciembre para comparecer ante los medios a raíz de los rumores y ataques gordófobos en torno a la muerte de su hija. Fue entonces cuando la madre de la difunta actriz defendió el buen estado de salud de Castro, al igual que desveló la verdadera causa de su muerte.

La capilla ardiente de Itziar Castro en Barcelona

"No tenía ningún problema de tensión, no tenía ningún problema de colesterol, no tenía ningún problema de azúcar en la sangre y", declaró Rivadulla ante los medios. La madre de Castro recalcó de la intérprete que "estaba siguiendo un tratamiento acelerado en una clínica, pero", dado que solo "le hacían unas horas con aparatos para que perdiera lipedema, para ir reduciéndoselo y poder operarse".

Rivadulla aseguró también que, cuando le llevaron las cosas de su hija, solo tenía "Couldina, o sea para cuando tienes la gripe, no había ningún otro tipo", por lo que "los forenses me preguntaban si se medicaba y no se medicaba para nada". "No bebía, no fumaba, era una chica gorda, pero sana", defendió la madre de Castro, quien desveló que "no necesitaron médicos" cuando la actriz falleció, puesto que, como le desveló el forense esa misma noche, Castro había sufrido una "muerte súbita".

"Ha revolucionado el mundo"

Rivadulla se consoló con la idea de que Castro "murió feliz preparando un espectáculo que le gustaba a ella, nada más" y elogió que hubiera "revolucionado el mundo y esto es increíble". "Se ha ido en el agua, que es lo que más le gustaba a ella y no se lo ha pensado", añadía la madre de la difunta actriz, quien incluso le había preguntado a la exnadadora Anna Tarrés, una de las personas que se encontraban con Castro, "cuáles han sido las últimas palabras de mi hija": "Me dijo que estaba feliz, hablando del espectáculo que iba a salir muy bien... Es así, era Itziar".