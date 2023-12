El mundo del entretenimiento se despide de Itziar Castro: "No queremos creerlo"

Por Daniel Parra |

La repentina muerte de Itziar Castro el viernes 8 de diciembre a la edad de 46 años ha supuesto un duro golpe para el mundo del cine y de la televisión. Las muestras de cariño de aquellos que pudieron compartir set con ella, o simplemente de aquellos que disfrutaron de alguna de sus actuaciones, no se han hecho esperar.

. "Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento,, recordó el director Frankie de Leonardis, que fue el primero en informar de la muerte de la intérprete.

Esa "huella imborrable" que dejó la actriz y que comentó de Leonardis ha sido la que muchos han recordado para despedirla en redes sociales. Desde cantantes que coincidieron con ella en 'Operación Triunfo' cuando era profesora hasta compañeros de profesión y espectadores. "No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro", escribió la cuenta oficial de 'OT'. Santiago Segura, por su parte, dedicó un extenso mensaje que terminaba con: "La recordaremos por sus interpretaciones y la luz que desprendía".

No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro. DEP. ???? pic.twitter.com/cwANmz1oFw — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 8, 2023

Itziar Castro era una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida. Solo trabajé con ella en un par de ocasiones, pero me encantaba charlar con ella siempre que nos encontrábamos.

A veces lo pasaba mal viendo el hate y el bullying que tenía que aguantar en... pic.twitter.com/eopuj9ze6B — Santiago Segura (@SSantiagosegura) December 8, 2023

En shock totalmente. Itziar Castro ha fallecido, y el dolor y la conmoción por es terrible. El compromiso y el talento de Itzi (le gustaba que se la llamara así) lo conocemos todos, pero su bondad no. Yo apenas la conocía cuando le pedí ayuda en un tema profesional: se dejó la pic.twitter.com/UW4sPPXyXU — Beatriz Rico (@bearicoactriz) December 8, 2023

No nos lo creemos. Llegó a este rodaje nerviosa porque estrenaba su corto "La cita", aun así, se hizo el silencio cuando dieron acción y clavó todo. Porque Itziar Castro, fue y será una artista increíble e inolvidable. Descanse en paz. pic.twitter.com/An5B2ewRqu — Víctor Palmero (@victor_palmero) December 8, 2023

Recibimos con pesar el fallecimiento de la actriz catalana Itziar Castro, conocida por series como 'Vis a vis' o filmes como 'Pieles', y por su compromiso y activismo social.



Desde el Ministerio de Cultura enviamos nuestro cariño a familiares y amigos. https://t.co/5JUBnBnfIA — Ministerio de Cultura (@culturagob) December 8, 2023

Fallece la actriz Itziar Castro. Fue nominada al Goya a Mejor actriz Revelación por su papel en Pieles y participó en películas como Campeones. Era miembro de la Academia de Cine. pic.twitter.com/j3FD5PCI21 — Academia de Cine (@Academiadecine) December 8, 2023

No me lo puedo creer... un fuerte abrazo a su gente ?? https://t.co/fCqCf4hapf — Dave ? (@davezulueta_) December 8, 2023

Hoy Itziar estaría mandando a la mierda a los que usan su muerte para atacar las luchas que ella defendió. Creia en la igualdad y la justicia social.



Era mujer, era feminista, era gorda, era humana.



Si no te gustaba Itziar ni sus ideales, aprovecha el día y quédate callado. https://t.co/qikrJRPzdg — José Pablo López (@Josepablo_ls) December 8, 2023

Triste, costernado, alucinado con la noticia del fallecimiento de Itziar Castro. He coincidido con ella en innumerables actos y eventos en favor de las personas #lgtbiq+. Mi ultima charla hablando con ella de la decoración navideña de mi pueblo e invitándola a visitar la Puglia.... pic.twitter.com/3Vtvp1jox1 — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) December 8, 2023

No me lo puedo creer, Itziar... Me acogió hasta en su casa para el rodaje de #DesnudasPorLaVida . Sé que lo que voy a decir no va a gustar, pero lo que me nace es: A todos aquellos que la insultasteis en redes por su aspecto hasta el último día de su vida, sois despreciables https://t.co/A1BzoUQPUu — Samanta Villar (@samantavillar) December 8, 2023

Estoy en shock con la noticia, no puedo creer que sea verdad ????

Descansa en paz amiga — Agoney (@Agoney) December 8, 2023

Estoy en shock con tu pérdida querida amiga ????

Extremadamente generosa, valiente, divertida y talentosa...

Siempre me acordaré de este día tan especial que @soylatatareal y yo compartimos contigo. Y de tus palabras tan amorosas..

Descansa en Paz #ItziarCastro ???????? pic.twitter.com/0t6TCUmePu — Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) December 8, 2023

Querida Itziar...GRACIAS por estar siempre presente. Por tu risa. Tu lucha. Tu voz alzada y comprometida.Toda alegría. Siempre reivindicando y festejando la vida, corazón.?????? Gracias por tu legado compañera. En shock... pic.twitter.com/11xydiG4Nk — Inma Cuevas (@Inma_Cuevas) December 8, 2023

Mi último mensaje ayer fue para ti y hoy ya no estás. Querida @ItziarCastro siempre estás, apoyas, quieres y valoras al otro. Campeona, luchadora. Amas la vida, tu profesión. Eres Amiga. quizás sepas más de lo rápido que va la vida que nosotros. GRACIAS siempre. pic.twitter.com/Euh3owAX0u — secun de la rosa (@secundelarosa) December 8, 2023

Despidió a Concha Velasco

El pasado sábado 2 de diciembre, el mundo de la actuación tuvo que despedir también a Concha Velasco tras su fallecimiento. Uno de los rostros que acudió a la capilla ardiente fue Itziar Castro, que se mostró visiblemente consternada. "No puedo hablar, es que era una persona muy importante para mí. Hace una semana vio mi corto y, cada vez que me la encontraba, me decía: '¡Qué buena actriz eres!'. Y yo soy actriz por ella", dijo entre lágrimas la actriz. "Es un referente. ¡Viva la vida y viva el espectáculo! Como decía ella", concluyó. Lamentablemente, en el lapso de una semana, la cultura ha tenido que despedirse de las dos.