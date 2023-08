Por Beatriz Prieto |

La mañana del domingo 20 de agosto, la Selección Femenina de Fútbol consiguió algo único al vencer a Inglaterra en la final del Mundial y convertirse en Campeonas del Mundo. Todo un hito que quedó ligeramente opacado por el inesperado beso que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Jennifer Hermoso, una de las jugadoras, tras la victoria. Un asunto sobre el que 'Espejo público' preguntó a la madre de la Campeona, Marisol, aprovechando su intervención en el programa.

y ha trabajado muchísimo para estar ahí. Más contentos no se puede estar", reconocía la madre de Hermoso. Marisol también destacó las dificultades hasta que su hija y sus compañeras se habían convertido en Campeonas del Mundo: ", porque costaba todo tanto... Pero han luchado muchísimo por ello y han ganado. Eso es lo principal".

La madre de la jugadora recordó su primera conversación tras la victoria, cuando Hermoso "no sabía ni cómo explicarme cómo se sentía. Creo que todavía no eran conscientes de lo que habían hecho". Asimismo, Marisol contó que la pasión de su hija comenzó muy temprano: "Cuando tenía cinco años empezó como benjamina. Y con seis años ya ganó su primera copa, y de ahí para arriba". "Ha sido una lucha impresionante. No la dejaban jugar con los niños, siempre con las mismas historias, y ella se enfadaba. Y como veían que jugaba muy bien, la dejaban jugar todavía menos", añadía la madre de Hermoso.

"No he hablado con ella de esto"

Aprovechando la intervención de Marisol, Lorena García cerró la entrevista preguntándole sobre el comentado beso que Hermoso protagonizó de forma involuntaria con Rubiales y que tantas críticas ha generado contra el presidente: "La verdad es que en lo que deberíamos centrarnos es en que han sido campeonas. Eso es único y hay que disfrutarlo". "No he hablado con ella de esto, pero para mí lo más importante es que han ganado el Mundial y ya está", recalcó la madre de Hermoso, ante la insistencia de la presentadora.