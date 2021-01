Mads Mikkelsen vuelve a abrir la puerta al regreso de 'Hannibal'

Han pasado ya casi seis años desde que 'Hannibal' fue cancelada, pero los fans siguen sin superar que NBC decidiese cancelar la serie tras tres temporadas. Sin embargo, ellos no son los únicos que quieren que vuelva. Sin ir más lejos, Mads Mikkelsen, el encargado de interpretar al famoso asesino en serie en la ficción, ha expresado en más de una ocasión que no pierde la esperanza de que haya una cuarta temporada. Y al parecer, gracias a Netflix, su deseo (y el de los fans) estaría más cerca de hacerse realidad.

Mads Mikkelsen como Hannibal Lecter en la serie de NBC

Durante una entrevista para el podcast Happy Sad Confused presentado por Josh Horowitz, Mikkelsen volvió a expresar su interés por grabar una nueva temporada de 'Hannibal, algo que, como decimos, no es nada nuevo. Lo que sí es una novedad es que el danés afirma que la popularidad de la serie ha crecido muchísimo desde que Netflix añadió sus tres temporadas a su catálogo, y eso habrían reavivado las conversaciones.

No obstante, no se puede obviar que han pasado mucho tiempo desde la cancelación y la mayoría de actores del reparto, incluido el propio Mikkelsen, tienen nuevos proyectos en el horizonte. Sin embargo, el actor insiste: "No creo que encuentres a un miembro del reparto que todavía esté vivo que diga: 'No, gracias". Todos lo disfrutamos enormemente".

Por otro lado, a pesar de su interés en volver, Mikkelsen aclara que no considera que la historia de la serie quedase inacabada: "Los showrunners creativos siempre cierran las temporadas porque nadie sabe si va a haber otra. Así que siempre hubo la sensación de que 'bueno, se acabó". Y añade: "Dicho esto, después de la tercera temporada, estábamos bastante seguros de que tendríamos una cuarta. Eso no lo sentimos ni después de la primera ni de la segunda. Pero en la tercera, estábamos bastante seguros".

No hay que perder la esperanza pero...

Llevamos años escuchando tanto a Mikkelsen como a Bryan Fuller, el creador de la serie, sobre el posible retorno de 'Hannibal' que cada vez es más complicado creérselo. Era una serie con una factura excepcional y, por ende, muy cara, así que cuesta pensar que NBC o Netflix estén dispuestas a gastarse ese dineral en un momento como éste en el que los ingresos han bajado y los gastos de producción se han disparado por la pandemia.

También es verdad que últimamente están volviendo muchas series canceladas hace décadas y alguna hasta está funcionando bien. Mientras tanto, nos queda 'Clarice (2021)' de CBS, que se estrenará el próximo 11 de febrero y que justamente explorará una parte de los libros de Thomas Harris que 'Hannibal' no pudo tratar por problemas con los derechos.