Por Joan Centelles Martínez |

La guerra entre los Suescun-Galdeano-Jiménez continúa abierta. Después de que Sofía Suescun se sentara en el plató de '¡De viernes!' la semana anterior para expresarse sobre la disputa familiar, quien hacía lo propio este viernes 30 de agosto era Maite Galdeano. En su visita al espacio de Telecinco, la navarra respondió a todas las cuestiones que siguen abiertas e hizo frente a las declaraciones en las que su hija destapaba el infierno que había vivido junto a ella. Como en anteriores intervenciones, Galdeano se mostró muy arrepentida por lo sucedido y continuó pidiendo la reconciliación a su hija.

Maite Galdeano en la entrevista previa en '¡De viernes!'

", confesó Galdeano, nada más entrar en plató. "Me siento mal si la he fallado. Espero que Sofía me escuche y que me llame. La he podido agobiar, lo reconozco.", expresaba apenada la invitada. La navarra reconoció que habría intervenido en exceso en la relación de su hija con Jiménez, algo que habría propiciado disputas familiares y la consecuente "ruptura". Tras ello,

Según la versión de Galdeano, nada más volver Suescun de 'Supervivientes All Stars', Kiko Jiménez le echó en cara su comportamiento en el reality: "Se levantó todo enraizado y le dijo: '¿Para qué has ido allí? ¿No te da vergüenza que has quedado como la puta de España?'. Entonces me levanté del sofá y le dije: 'ya te vale, chaval. ¿Tú te crees que eso son formas de hablarle a mi hija?". De este modo, la suegra de Jiménez dejaba caer que el participante de 'Supervivientes 2024' le habría echado en cara a su novia su acercamiento con Abraham García y Bosco Blach durante el reality, a pesar de que delante de las cámaras la defendía.

Tal y como siguió detallando Galdeano, Jiménez le habría recriminado varias cosas más a su novia. Fue en ese momento cuando la navarra salió en defensa de Suescun y protagonizó una fuerte disputa con su yerno. Al día siguiente, la madre de la influencer le insistió a su hija en que la actitud de Jiménez no habría sido la adecuada y habría sido ahí cuando a Suescun le dio un ataque de ansiedad y se produjo la fuerte bronca que propició la marcha de Galdeano: "Ella llama a Kiko y estuvo como dándole directrices a Sofía de lo que tenía que hacer. Tenían todo ya hablado. Al rato me llama mi hijo y me dice 'te tienes que ir'".

Según Maite, Kiko le dijo a Sofía que estaba quedando como "la put* de España"



"Ella se queda callada, es lo que me repatea"



Muy arrepentida

Durante su intervención, Galdeano se mostró en todo momento muy triste por lo sucedido y expresó que no entiende "este castigo tan gordo" que cree que no merece. "Me he metido en su vida, sí; no le he dejado decidir, pero se ve que no ha sido la forma correcta. Estoy arrepentida, lo he hecho muy mal. Me arrepiento, pero Sofía me tenía que haber dicho con cariño: 'Vamos a hablar de este tema e ir al psicólogo'. Pido ir a una mediación, por favor. No hay que perder la familia, que es lo más importante. Te pido perdón por meterme tanto en la relación con Kiko. Voy a saber respetar", manifestaba Galdeano.

Maite Galdeano en '¡De viernes!'

En relación a los rumores sobre los problemas de salud mental que su hija y su yerno han sembrado sobre ella, la invitada quiso desmentirlos y aclaró que "no es cierto. Cualquier dato médico que se divulgue es un delito grave. Tomo mi medicación pautada, pero para otras enfermedades que sufro "Problemas mentales no tengo ni nunca los he tenido (...) Me parece una burla y delito muy gordo", revelaba Galdeano. "Han ido con el informe enseñándoselo a todo el mundo, pero no lo voy a demandar, no tengo la cabeza para este asunto. Ahora lo que en realidad echo en falta es a mi hija Sofía, me preocupa recuperar a mi hija, el amor que teníamos", remató la navarra.