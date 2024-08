Por Joan Centelles Martínez |

Desde que Maite Galdeano denunciara públicamente a Sofía Suescun y Kiko Jiménez, el drama familiar entre ellos está acaparando la parrilla de Telecinco. La última intervención la ha protagonizado Suescun, que después de haberse pronunciado muy brevemente a través de un comunicado en sus redes sociales, se sentaba en el plató de '¡De viernes!' para hablar largo y tendido del tema.

Sofía Suescun en '¡De viernes!'

Tras ver los vídeos en redes sociales donde Galdeano destapaba lo sucedido y cargaba contra su hija y su pareja, Suescun apuntaba que esta situación estaba siendo muy "dura" para ella: ". No quiero creer que esas palabras las siente de verdad., que si esto no sale como sale en sus planes, todos somos malos". Beatriz Archidona le preguntó a la exconcursante de ' Supervivientes All Stars ' si Galdeano había sido así anteriormente con ella, a lo que esta respondía con un "sí"., lanzó Suescun, hacia su madre.

Durante la entrevista, la navarra también relató su reacción al ver los vídeos de su madre contra ella y Jiménez: "Me dio mucha vergüenza. Al final, es algo que seguramente había llegado el día de poder tratarlo o haber sido valiente. Han sido muchas veces que la he dicho que pare, pero también muchas intentando disimular, teniendo una persona así que continuamente está machacándote (...) Lo hemos normalizado todos. La primera culpable soy yo. He hecho cómplice a Kiko". "Mi madre siempre ha sido así con todas las personas que han estado a mi lado, las considera culpables. Piensa que todos los que se acercan a mí son interesados", añadió Suescun.

Sofía Suescun cuenta el episodio en el que tuvo que intervenir la policía:



"Tengo miedo, me recomiendan que me proteja y ellos mismos se dan cuenta de que mi madre no está bien"



El origen de todo

Según contó Suescun, este conflicto se remontaba a su regreso de 'Supervivientes All Stars': "El peor día de mi vida fue el 4 de agosto. Cuando volví a la rutina, mi madre no paraba de machacarme diciendo que no tenía que haber vuelto a la tele (...) Me miro al espejo y digo '¿Esto qué es? ¿Por qué tengo que vivir esto siempre?'. Quiero tomar mis propias decisiones, aunque me equivoque, pero no con ese machaque. Me hace clic el cerebro, mientras lloraba con mucha ansiedad". La situación llegó hasta el punto de que la navarra se fue "de mi propia casa porque no puedo más, a casa de mi hermano. Se asusta mucho porque nunca me ha visto así.Tenía una tensión que podía haber pasado una desgracia". "Ella se queda pensando que es un rebote más", apuntó Suescun de su madre.

"Amenaza con quitarse la vida"

Galdeano acabó dejando la casa familiar, no sin antes lanzar serias amenazas: "Ella chantajea un montón, es con ella o contra ella. Si no estoy con ella dice que su vida no tiene sentido. Y amenaza con quitarse la vida si no la dejo volver, dice que la vida no tiene sentido". Fue entonces cuando el día 13 de agosto, "sin que nadie le espere, se salta todas las normas y el respeto, y viene sin dormir tras siete horas de viaje con un ataque de nervios, desquiciada, se salta la valla y tiene que venir la policía porque había unas amenazas graves que no sabía cómo iba acabar todo".

"Me deseaba lo peor porque no estoy con ella", relató Suescun. En esa situación, la navarra "no era capaz de hacer nada, me escondí, estaba encerrada con los perros en una habitación". "La policía me recomienda poner una orden de protección porque no estaba bien y entonces pongo esa medida", confesó la influencer, quien aseguró de su madre que "nunca había estallado todo tanto, sentí miedo". "Yo no podía ni hablar, se asustaron, era Kiko el que con los nervios que tenía, intentaba explicar toda la situación", remató la navarra, sobre la situación que propició su ruptura con Galdeano.