Por Alejandro Burrueco Marín |

La ausencia de Kiko Jiménez en el plató de 'Fiesta' no ha impedido que el magacín de los fines de semana de Telecinco siga comentando la gran disputa familiar entre Sofía Suescun y Maite Galdeano. Frank Blanco, copresentador del espacio junto a Verónica Dulanto durante la ausencia vacacional de Emma García, no ha dudado en criticar el papel como madre de Galdeano tras haber atacado a su hija por redes sociales rescatando un vídeo del pasado en el que Suescun criticaba a Jiménez en 'Sálvame' cuando él aún estaba con Gloria Camila.

Frank Blanco y Verónica Dulanto en 'Fiesta' hablando sobre el conflicto entre Maite Galdeano y Sofía Suescun

"Demos por hecho que Maite vio la entrevista del viernes,, sabe que cualquier cosa que haga tiene consecuencias para su hija. ¿Alguien me puede explicar cuál es el fin de subir esto?", lanzaba la pregunta Dulanto. "y se contestan a través de ellas", añadía Mónika Vergara antes de que Blanco la cortara.

"Hombre, Mónika, yo creo que en tu análisis hay un error. Sofía no hace nada en redes sociales para agredir ni ofender a su madre", contradecía el copresentador a la colaboradora. Por su parte, Vergara insistió en que Suescun "está pendiente", pero Blanco no se bajaba de su postura: "Una cosa es estar pendiente y otra esto. La madre no hace más que mandarle recaditos"

La sentencia de Frank Blanco a Maite Galdeano

El presentador catalán cuestionaba el papel de Galdeano como madre: "Aquí hay unos cuantos que somos padres y madres. ¿De verdad un padre y una madre, normal vamos a decir, ve a su hija destruida en un plató de televisión y sigues y sigues? ¿Eso de verdad es lo que hace un padre o una madre que quiere de verdad a su hijo?". "Maite es o conmigo o contra mí", era la última sentencia de Blanco a 'la elegida de Dios'.