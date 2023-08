La mala experiencia de un invitado de 'La última noche': "Me humillaron y ridiculizaron"

Por Laura Franco Betancurt |

El pasado viernes 11 de agosto el actor y cómico Juan Dávila generó una oleada de críticas por sus comentarios de "mal gusto" a dos invitados del público. El humorista, que actualmente trabaja como animador en 'La última noche' de Telecinco, quiso bromear con los retoques estéticos de la invitada a la que Sandra Barneda estaba entrevistando.

Pablo en su cuenta de TikTok

"Tú que te has operado las tetas, y ahora con el calor que hace, ¿no te huele como a goma quemada?", preguntaba Dávila.por la aludida y menos por otro de los invitados que se encontraban entre el público, quien calificó comodicho comentario. Sin embargo, poco después también se convertiría en el protagonista de otra broma: "Al igual que a él, que lo veo estirado,".

Pablo, el invitado del público, ha contado a posteriori cómo vivió su funesta experiencia en Telecinco a través de un vídeo subido a su cuenta de TikTok: "Me humillaron y me ridiculizaron en Telecinco". Tampoco ha querido olvidarse de su compañera del público, Tamara, a quien considera que "vejaron" por la broma del humorista sobre su operación de aumento de pecho.

Decepción y reclamo

La respuesta de Pablo en TikTok no dejaba en muy buen lugar ni al programa de Mediaset ni a Juan Dávila: "No le voy a mencionar ni voy a decir los comentarios machistas que hizo sobre Tamara, pero creo que intentó ridiculizarnos y nosotros no estamos acostumbrados a la televisión". Indignado, Pablo continuó asegurando que entiende que se quiera hacer humor pero no cuando es "humillando a los demás".

También se refirió a Sandra Barneda, que intentó "calmar la situación", pero aun así manifiesta su decepción con Telecinco por permitir que "trabajen este tipo de personas". Para finalizar y pese a su decepción con la cadena, Pablo hace toda una declaración de intenciones con esta petición a Telecinco: "No entiendo cómo no me contratan a mí que tengo mucha más educación y respeto que esta persona".