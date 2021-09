'Amar es para siempre' es una serie inagotable. Prueba de ello es que el 10 de septiembre su temporada número 10 y lo hace gozando de plena salud y renovando gran parte de su reparto, como es habitual. En el FesTVal, Atresmedia y Diagonal TV han presentado esta nueva etapa junto a cinco de los fichajes que se incorporan ahora a la ficción: Jon Plazaola, Carles Francino, Carlota Baró, Carmen Ruiz y Ane Gabarain.

Parte del reparto de 'Amar es para siempre', junto a Montse García y Eduardo Casanova

Desde la cadena, Montse García, directora de Ficción, resaltaba que están "muy orgullosos" con esta serie en la que "conseguimos unos elencos de categoría". "Llevamos un mes grabando y el resultado está siendo magnífico", agrega, sin olvidarse de dar las gracias a los espectadores por el gran seguimiento que tiene la serie, sobre todo en este recién finalizado mes de agosto.

¿Se convertirá en la serie más larga de la historia? "Me encantaría que fuera la más longeva", reconoce Eduardo Casanova, productor ejecutivo de 'Amar es para siempre', quien agrega: "Si la gente sigue reclamando temporadas, ahí estaremos. Los datos de este mes le auguran un buen futuro". Además, propone a su hijo como sucesor en su cargo para que 'Amar' siga teniendo un largo recorrido. García, por su parte, asegura que con esta serie no se plantean renovaciones, "sino que vienen solas". La directora de Ficción también ha querido explicar cómo es la mecánica de la preproducción: "A partir de diciembre empezamos siempre a gestar nuevas temporadas y en marzo arrancamos con los casting para la siguiente".

Lo que está por llegar en la 10ª temporada

Tal y como ha narrado Casanova, los nuevos episodios 'Amar es para siempre' arrancan en septiembre de 1980 con la celebración del cumpleaños del patriarca de Los Asturianos, Pelayo Gómez, y con muchas preguntas en el aire que se desvelarán a lo largo de tan señalado evento. No se sabe qué ha sido del abogado Guillermo Galán. Tampoco qué ha sido de Emma y de Manolín, ni de por qué Sebas languidece y dice querer morirse. Benigna tampoco está muy católica, y es que ha fracasado en todos los negocios que ha intentado montar en el local que la regaló Lorenzo Bravo.

Tampoco se espera la llegada de una antigua conocida, doña Visi (Miss Visitation), que vuelve de Finlandia para alterar la vida del barrio, pero, sobre todo, la de Benigna y Quintero. "Vamos a montar un videoclub con Benigna y Visitación", adelanta el productor explicando que este tipo de negocio llegó en 1979 a España en Barcelona, y en 1980 a Madrid. ¿Y cuál será el nombre? Haciendo una fusión entre los dos nombres, se llamará Benivisión.

Esta nueva temporada cuenta la historia de la empresa familiar Garlo, una importante empresa juguetera, con jugueterías propias, que ayuda a reflejar el auge de este sector en la España de inicios de los 80. Germán, el dueño, está enfermo y parece que su hijo Raúl, pese a estar bien preparado, no tiene la chispa y la creatividad de su sobrino, Francisco. Carmen, la matriarca, es consciente de las virtudes y de las carencias de su hijo, pero guarda un turbio secreto.

El negocio de encontrar pareja

Los abogados, Quintero y Cristina, han trasladado su despacho a un piso grande de la calle San Bernardo donde comparten espacio con la psicóloga Sonia Casado y su ayudante, el buscavidas de Medina. Casado escribe un consultorio sentimental para la revista Marlene y dirige una agencia matrimonial: vende como nadie la ilusión y la esperanza de emparejarse y enamorarse, pero su gran contradicción es ser una descreída del amor. "Las aplicaciones de ligar no son cosa de ahora. En 1980 ya existía este tipo de negocios que ayudaban a conocer pareja", resalta Casanova.

Otras historias que veremos son las de los asturianos: "Han tenido una carga dramática importante y vamos a devolverles la luz que tuvieron en su día", apunta el productor y apunta que "también se hablará del bullying, que entonces era 'cosas de chicos'", y conoceremos "Ismael, un exconvicto, y a Penélope, una profesora casada, que empezarán una relación, pero el pasado llamará a la puerta de Ismael y el marido de Penélope aparecerá".

Ane y Jon, madre e hijo otra vez

Tras interpretar a madre e hijo en 'Allí abajo', Gabarain y Plazaola repiten este parentesco en la nueva temporada. Él recuerda cuando ella le llamó y le dijo: "¿Tú sabes lo que yo sé?", pues ella ya había recibido la propuesta pero él no. El actor no sabía qué responder, por si su compañera estaba en algún programa tipo 'El hormiguero' y tenía que contentar con algo concreto. Finalmente, lo dijo que iban a ser de nuevo madre e hijo. "Me hizo una ilusión tremenda cuando me llamaron para la serie, pero más todavía cuando me dijeron que mi hijo iba a ser Jon", apunta la actriz.

Volver a trabajar en una diaria

Carmen Ruiz vuelve a una serie diaria con esta ficción, que le parece "dificilísima". "Hay que estudiar para siempre. No os puedo explicar de lo feliz que estoy de tener un año de trabajo por delante. Volver a una diaria es un reto enorme y un privilegio para un actor. Es un regalo", señala. También lo hace Francino tras 'Bandolera', verbalizando que un trabajo así "implica muchísima responsabilidad, muchas horas y mucha concentración", mientras que Carlota Baró, que venía de hacer 'El secreto de Puente Viejo', se tiró al suelo al recibir la propuesta: "Las diarias tienen mucho valor, gente escribiendo a toda máquina, editando igual, nosotros estudiando... y es un juego divertidísimo. Casi un máster".