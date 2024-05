Por Beatriz Prieto |

'Tu cara me suena 11' emitió la cuarta gala en Antena 3 la noche del viernes 3 de mayo, con Henar Álvarez y Carolina Iglesias como invitadas de la noche. No obstante, no fueron las únicas visitas de la noche: Almácor acompañó a Miguel Lago en su imitación, mientras que Andrea Guasch actuó junto a Raoul Vázquez. Este último dueto no solo cerró la noche con su imitación de Guitarricadelafuente y Natalia Lacunza al ritmo de "Nana triste", sino que logró conquistar a público y jurado y consiguió así la segunda victoria consecutiva del catalán.

A solas con Raoul y Andrea, Manel Fuentes recordó de la invitada que fue subcampeona de la anterior edición: "La victoria es venir aquí, lo bien que te va todo". "y que me dejéis volver", matizó la catalana, quien confesó de su imitación que "me encanta Natalia. Además esta canción me parece preciosa". "Cuando me lo propusiste, me pareció increíble", reconoció Andrea a su compañero, quien desveló que. Fuentes opinó del concursante que "tú un poco igual, porqueen las galas que llevamos".

"Llevo toda la semana cantando duro y con la guitarra", coincidió el catalán, cuyo propósito era, junto a Andrea, "intentar crear algo muy íntimo, envolver a la gente". Un objetivo que la pareja pareció conseguir, tal y como comentó el presentador tras su actuación: "Durante tres minutos, se ha parado el tiempo, la atmósfera ha sido más densa y todo el mundo que estaba en este plató ha sentido la emoción que vosotros transmitíais, así que felicidades". "Cada vez que haces algo, lo clavas, aparte de una manera absolutamente magistral. Me parece complicadísima la voz que has hecho", valoró Chenoa de Raoul.

"Raoul no defrauda"

"Con Andrea ha sido muy fácil hacerlo, la verdad", apuntó el catalán, para después añadir que disfrutaba "muchísimo de salir al escenario en los ensayos y meterme en la piel de otros". "Es un disfrute enorme con esta infraestructura y el equipo que hay aquí, así que os prometo que siempre voy a intentar dar lo mejor", se comprometió el concursante. "Ha sido muy bonito. Decía 'dame paz y dame guerra'. Nos das mucha paz, Raoul, cuando vienes, cuando estás, como lo haces", valoró por su parte Carlos Latre, haciendo referencia a la letra de la canción.

A la hora de repartir las puntuaciones, Raoul y Andrea consiguieron el doce de Latre y de Chenoa y los onces de Lolita Flores y Àngel Llàcer. "La mejor actuación sin dudar. Evidentemente, tenías una compañera maravillosa, que es Andrea Guasch, que es una crack, es muy buena en todo", manifestó Latre. El juez describió su actuación de "trabajazo" al ser "una canción que necesitaba esa unión, ese empaste de voces, de química y ha tenido todos los ingredientes para una muy buena imitación". "Raoul no defrauda, sigue en esa línea. Vas muy enfilado para ser el ganador", concluyó el humorista, antes de que el público le diera su máxima puntuación y, con ello, lo coronara ganador por segunda vez consecutiva.