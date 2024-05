Andrea Bueno insulta a Maite Galdeano: "Eres más fea que una nevera por detrás"

Por Redacción |

Andrea Bueno, que participó en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', es una de las concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality show de Mitele Plus donde varios rostros relacionados con programas de Telecinco conviven, teniendo cinco señales en directo en la plataforma de pago de Mediaset España.

Mariona y Andrea en 'Los vecinos de la casa de al lado'

Durante la participación en el show de Mitele, los concursantes hicieron frente a una serie de preguntas del público, respondiendo así a varias cuestiones muy polémicas. En este caso, Andrea Bueno contestó a una pregunta muy clara: "", lanzaba un espectador.

Andrea Bueno, que es conocida por su extrema transparencia, no ha dudado en aclarar lo ocurrido. "Con gentuza me refiero a la cara polla de Maite Galdeano. No quiero ver a mi madre al lado de esa tía que dice que parezco la niña del exorcista... ¡Y tú eres más fea que una nevera por detrás y no te digo nada!", explotaba la pareja de Álvaro Álvarez.

No se corta

"No la quiero ver con ese tipo de gente, mi madre, como es tan buena... La quiero fuera de ese mundo. No la quiero ver ahí con esa gente", insistía Andrea Bueno, dejando claro que no le parecía una buena influencia para su madre. "Es más fea que una nevera por detrás. No me va a decir que soy la niña del exorcista con la cara que tiene, no me da la gana. Que se mire al espejo antes de hablar", repetía, muy molesta con las palabras de Galdeano.