Por Redacción |

El jueves 2 de mayo de 2024, Chanel Terrero acudió a 'La matemática del espejo' para hablar de su carrera, tanto antes como después de su paso por el Festival de Eurovisión 2022, repasando los mejores y los peores momentos desde que ganó el Benidorm Fest con 'SloMo'. "Cuando me hice famosa de repente fue de una manera extrema, bestia. Eso para cualquier ser humano, es un cambio muy radical y hay que encajarlo. Mi psicóloga me dice muchas veces que soy una guerrera", empezaba diciendo la cantante y bailarina. "Una cabeza no está preparada para una avalancha, tanto para todo lo malo como para lo bueno", señalaba.

Carlos del Amor y Chanel Terrero en 'La matemática del espejo'

. Llegué a estar obsesionada con leer comentarios. Me llegó a cambiar el estado de ánimo durante semanas", comentaba la exrepresentante de España en Eurovisión. El programa de Carlos del Amor aprovechó para ponerle a Chanel un emotivo mensaje de Rigoberta Bandini . ". Esto me parece precioso, yo también le tengo un cariño especial", respondía ella, agradeciendo a la cantante de 'Ay mamá' su vídeo.

"A mí se me acercaron poquitas personas, la verdad. Fue muy interesante. Menos mal que estaba mi familia ahí, porque pude estar con ellos", decía Chanel respecto a lo que ocurrió después de vencer en la preselección española para Eurovisión. "Si yo hubiera pensado en callar bocas, si mi motor hubiera sido eso, no hubiera conseguido ni la mitad. Me enfoqué en ser la mejor versión de mí", aclaraba Terrero.

"'SloMo' es una canción que me trajo tantas cosas bellas... Ya no es mía, es de la gente. Hay millones de coreografías. Vais a ver esta canción que también me representa con una Chanel de 2024, con la artista que soy hoy en día", decía la cantante de 'Vuelta y vuelta', dejando claro así que tendrá un baile distinto al que conocemos del certamen.

Un documental dentro de mucho tiempo

Antes de terminar la entrevista y después de probarse de nuevo la pesada chaqueta que lució en Turín, Chanel bromeaba con la posibilidad de hacer un documental sobre todo lo que vivió. "Lo que sí que tengo que hacer es... Cuando cumpla 73 años y medio, voy a hacer un documental y voy a contar todo lo que no he contado", decía, dejando la puerta abierta a explicar los secretos de su carrera.