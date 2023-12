Por Beatriz Prieto |

A dos semanas del día de Navidad y una más del comienzo del 2024, Canal Sur celebró una rueda de prensa el lunes 11 de diciembre, en la que anunció quiénes serían los encargados de dar la bienvenida al nuevo año junto a todos los andaluces: el presentador Manu Sánchez y la futbolista y campeona mundial Olga Carmona.

Manu Sánchez presenta a Olga Carmona como su compañera en las Campanadas de Canal Sur

La cadena autonómica recupera así a su paisano después de que, el pasado mes de mayo,que le habían diagnosticado. Una enfermedad que, según Sánchez, está "muy cerquita" de superar, tras haber concluido la quimio este verano, y que

"Hasta ahora no me hacía mucha ilusión lo de las campanadas, porque yo soy muy familiar y prefiero estar en casa. Pero este año, en cuanto me lo comunicaron, me emocioné, me temblaba la voz y era como: 'Es que es el momento perfecto para volver'", confesó Sánchez, tras la cita, donde se confirmó que las Campanadas de Canal Sur se emitirían desde Jerez.

La emoción de Olga Carmona

En el acto de presentación, Sánchez fue el encargado de confirmar que su compañera sería, nada más y nada menos, que la futbolista Olga Carmona, una de las jugadoras que ganó el Mundial Femenino de Fútbol. "Ha tenido motivos de mucha alegría, pero también, como en todo, ha tenido motivos para el llanto y la tristeza. De eso va esto, de buscar la cara y la cruz a la vida y darnos cuenta de que acaba ganando la cara", declaró Sánchez, sobre su compañera.

Emocionada por poder despedir este 2023 desde mi tierra, Andalucía y de la manu de mi querido @_ManuSanchez_ . Juntos daremos la bienvenida al nuevo año 2024 deseando mucha suerte a toda Andalucía y a todas las personas que nos acompañen. ¡NOS VEMOS PRONTO! ????????@canalsur https://t.co/0mQKRYutsv — Olga Carmona (@7olgacarmona) December 11, 2023

Carmona solo pudo estar presente en el acto a través de un vídeo, en el que calificó a su paisano de "crack y todo un referente a todos los niveles". Asimismo, en redes, la futbolista confesó sentirse "emocionada por poder despedir este 2023 desde mi tierra, Andalucía y de la mano de mi querido Manu Sánchez". "Juntos daremos la bienvenida al nuevo año 2024 deseando mucha suerte a toda Andalucía y a todas las personas que nos acompañen. ¡Nos vemos pronto!", dedicó la sevillana.