'El hormiguero' ha contado este lunes 11 de septiembre con la visita de una de las referentes deportivas en el panorama nacional e internacional. El formato ha recibido a Olga Carmona, la futbolista que anotó el gol de la victoria en la final del Mundial y que permitió que la Selección Española de Fútbol triunfase en el torneo internacional.

Durante su entrevista con Pablo Motos , se ha vuelto a poner sobre la mesa el polémico beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso:, le planteaba el comunicador. Ante la pregunta, Carmona se ha mostrado tajante: "Da rabia, pero lo que más rabia me da de todo es que estos acontecimientos se dieron en un día que no procedía. A partir de ahí".

El presentador de Antena 3 ponía sobre la mesa qué va a pasar con la selección tras la salida de Rubiales y la renovación de parte del equipo, unos cambios solicitados por las jugadoras: "Es cierto que la dimisión de Rubiales es muy reciente, se dio ayer por la noche. Entre nosotras tenemos que hablar y ver qué pasa".

La jugadora ha querido recalcar que lo que piden es poder seguir creciendo en condiciones óptimas: "Acabamos de ser campeonas del mundo y lo queremos seguir esa línea de crecimiento que está teniendo el fútbol femenino". "Queremos que se nos den las condiciones. En este mundial creo que las hemos tenido. La federación se ha volcado y ha ayudado a conseguir lo que hemos conseguido. Así que queremos seguir esa línea de mejoras para seguir al máximo nivel", narraba la campeona.