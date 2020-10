María del Monte relata que su hermano murió solo en el confinamiento y no pudo despedirse: "Es lo más duro"

María del Monte abrió su corazón a Bertín Osborne durante su entrevista en 'Mi casa es la tuya' y le narró uno de los episodios más duros de su vida, que ocurrió durante el mes de abril de 2020. Uno de sus hermanos murió en el hospital durante el confinamiento, en el momento en el que los hospitales estaban más saturados por la crisis del coronavirus, y la cantante no pudo despedirse de él.

María del Monte durante su entrevista en 'Mi casa es la tuya'

Del Monte explicó que para ella fue una pérdida irreparable porque consideraba a su hermano como su "alma gemela", porque tenía una gran conexión con él y siempre la acompañaba en sus viajes, que la cantante tanto detestaba. "Él ingresó el día 20 de abril porque tenía un problema de páncreas, no porque estuviera enfermo del virus", comenzó explicando la exconcursante de 'Tu cara me suena 2', que continuó explicando que la familia no pudo acompañarle en su estancia en el hospital por el protocolo del coronavirus. "Estaba todo muy hermético y solo le vio un sobrino mío que le tuvo que llevar unas cosas. El 20 de abril nos llamaron y nos dijeron que había muerto", explicó.

"No poder despedirte de un ser querido es una sensación que solo puede entender quien la haya vivido. Nunca he vivido una situación como esta", contó la cantante, que también explicó que a esta dramática situación se le suma que la familia ha decidido ocultarle a su madre, de 95 años, la noticia. "Creo que si se lo contamos, se nos va. Yo lo supe un día a la 13:30 de la tarde y a las 14:30 estaba comiendo con ella sin decirle nada. Es lo más duro que yo he hecho en la vida", concluyó la tonadillera.

Lanza una pulla a Isabel Pantoja

Osborne quiso saber si la cantante sigue teniendo relación con su ahijada Isa Pantoja, la hija pequeña de la que fuera su gran amiga Isabel Pantoja. La cantante explicó que ya no tiene contacto con nadie de la familia Pantoja y se negó a hablar de su relación con la tonadillera, pero sí que quiso lanzar una reflexión, quizá en forma de pulla, a la que fue su amiga.

"Los mayores algunas veces metemos la pata, pero bueno, ese compendio de cosas es el resultado de cosas que pasan y que no tendrían que haber pasado", dijo la cantante cuando el presentador le sacó el tema de los hijos de la Pantoja. Sobre una posible reconciliación, la cantante no se mojó mucho, pero hizo una reflexión final: "Yo en la vida no planteo lo que tengo que hacer o lo que puede o no ser. En la vida pasará lo que tenga que pasar y solo hay que darle gracias a Dios por cada día e intentar cada día sacar lo mejor, ofrecer lo mejor y dormir con la mayor tranquilidad posible".