Por Beatriz Prieto |

La tarde del lunes 26 de junio, Sonsoles Ónega recibió en el plató de 'Y ahora, Sonsoles' a la artista y presentadora María del Monte. En plena semana grande del Orgullo LGTBI+, ambas recordaron el sonado pregón que dio la sevillana en la importante cita, en su ciudad natal, hace un año, cuando presentó públicamente por primera vez a su mujer, Inmaculada Casal, con la que mantiene una relación sentimental desde hace más de dos décadas.

Sonsoles Ónega entrevista a María del Monte en 'Y ahora, Sonsoles'

. No. Yo no había dicho nunca nada, porque en mi vida había sido pregonera del Orgullo", declaró la invitada, sobre unas palabras que lanzó "por sensatez, por coherencia,". "Yo estaba apartada del mundo del Orgullo. Era de las que no entendía por qué tenía que haberlo, hasta que he tomado conciencia al tomar contacto yy que nadie tiene que pedir permiso para querer", reconoció la cantante.

"¿Cómo se puede, a estas alturas de la vida, que tener permiso para amar a alguien? Es una atrocidad", añadía Del Monte al respecto. Asimismo, la sevillana confesó no haber sido consciente de "la que se iba montar", dado que "yo tenía mi vida, la misma que llevo ahora. De hecho, todas las fotografías que salieron después, eran fotos que nos habíamos hecho a lo largo de nuestra vida". "Pensé que tampoco había pasado nada. Me di cuenta al día siguiente cuando me despierto y veo que en el móvil tenía más de dos mil mensajes, seis mil llamadas...", añadía la presentadora.

????? María del Monte: "Nadie tiene que pedir permiso para querer".#YAS26Jun



Directo ?? https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/6qvzxYlayq — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) June 26, 2023

"Mi madre lo vivió con naturalidad"

"Si a una sola persona le ha servido, yo soy más que feliz. Soy más feliz desde ese día", añadía la sevillana. Del Monte también confesó sobre su pregón que "ese día surge así", puesto que "yo no llevaba absolutamente nada preparado" y aseguró que su vida no había cambiado nada desde entonces. "Ha habido proposiciones de todo tipo, pero nosotras hemos preferido seguir con nuestra vida y no venderla", compartió la invitada que, ante la pregunta de Ónega sobre "tu madre cómo vivió vuestra historia", afirmó que "con toda la naturalidad del mundo". "Mi madre me parió. ¿Qué le cuento a mi madre de mí, que no sepa?", subrayó la artista.