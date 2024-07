Por Joan Centelles Martínez |

La entrevista a María José Suárez era el plato fuerte del programa del 12 de julio de '¡De viernes!'. La que fuera pareja de Álvaro Muñoz Escassi se sentaba en el plató del programa de Telecinco para responder las palabras que expresó el exjinete sobre ella una semana atrás. En la entrevista a Escassi, este hizo frente a todas las polémicas que habían rodeado la ruptura de la pareja, como la supuesta infidelidad con una mujer que más tarde le chantajeó o la justificación de todo ello con que en estos tres años al lado de Suárez tuvo una relación abierta.

María José Suárez en '¡De viernes!'

Y precisamente. "Yo tengo un mail de esta señorita que me dice 'Hola, María José, soy Valerí,", explicó la invitada en uno de los vídeos sobre cómo se enteró de la deslealtad de su pareja. "Me cuenta muchas cosas que pasaron ese día en ese piso.(...) Lo que me molesta es las cosas que me cuenta que hace con Álvaro ese día", explicaba.

Una de esas informaciones que le sorprenden es que esta tuviera conocimiento de la existencia de unos vídeos íntimos de Escassi y Suárez. "Valerí me dice a mí: 'Hasta creo que vosotros os grababais practicando sexo'. Y yo pongo un 'no' porque yo no soy consciente de que Álvaro tuviera un vídeo mío. Y me dice 'él me enseñó un vídeo en el que se te veía a ti con él'", explicaba durante el vídeo. También aclaró que, al preguntarle a la amante si ella tenía el vídeo, esta le aseguró que no. "Yo le dije que me parecía una barbaridad porque no era consciente de que Álvaro me estuviese grabando en algún momento de nuestra relación. En el vídeo salgo yo con él, no se me ve la cabeza, me da detalles de cómo tengo mis partes".

No tomará medidas legales

"No tengo ningún miedo porque ese vídeo no lo tiene Valerí, no sé si tengo que tener más miedo de que lo tenga Álvaro", comentó Suárez. Ya en la entrevista, habló largo y tendido del tema, aunque dejó caer que durante su relación con Escassi sí que era conocedora de algún que otro vídeo que grabaron en la más estricta intimidad. Lo que no consintió fue que se lo enseñara a Valerí. A pesar de ello, expresó que no tiene pensado poner esto en manos de la justicia. "Prefiero pasar un tupido velo, porque ese no es el tema que nos ocupa aquí hoy. ¿Es un delito que Álvaro enseñe vídeos a terceros? Lo es. ¿Que voy a tomar medidas legales? No. En su conciencia y en su moralidad está lo que él ha hecho enseñando ese vídeo a Valerí", zanjó finalmente la invitada.