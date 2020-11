'Mariah Carey's Magical Christmas Special' se estrena el 4 de diciembre en Apple TV+ con grandes sorpresas

Si los centros comerciales ya están repletos de productos navideños y las luces están preparadas en las calles, tan solo falta que suene la simbólica canción de Mariah Carey, "All I Want for Christmas Is You", para saber que la Navidad ya está aquí. Debido a la crisis sanitaria que está sufriendo el mundo durante este año por el coronavirus, las fiestas no se van a disfrutar igual. Para poner remedio, la cantante ha preparado un programa especial épico para celebrar estas fiestas por todo lo alto. Mariah Carey's Magical Christmas Special' es una producción que se estrenará el próximo 4 de diciembre en exclusiva en Apple TV+ a nivel mundial.

Mariah Carey en su videoclip "All I Want for Christmas Is You"

Tanto la plataforma streaming como la artista han explicado cómo será el evento navideño que combinará actuaciones musicales con bailes y animaciones innovadoras que convertirán la cita en una fiesta espectacular y llena de alegría. En el especial no solo actuará la cantante, también ha invitado a grandes referentes de la música actual que la acompañarán en el escenario como Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland y Mykal-Michelle Harris. Los mellizos de Carey, Moroccan y Monroe, también ofrecerán actuaciones especiales.

Los grandes profesionales no solo están en la parte visible de 'Mariah Carey's Magical Christmas Special', pues un gran equipo de expertos se han encargado de producir este increíble evento. La propia cantante ejerce como productora ejecutiva junto a Ian Stewart, Raj Kapoor y Ashley Edens para Done + Dusted. Por si fuera poco, el ganador de Premios BAFTA, Hamish Hamilton, y el nominado a los Oscars y Globos de Oro, Roman Coppola, estarán detrás de las cámaras ejerciendo como directores y productores ejecutivos. Además la intérprete lanzará el single de la banda sonora que acompaña el especial y el videoclip de "Oh Santa!" el mismo 4 de diciembre en Apple Music y otras plataformas de streaming. Se trata de un tema que interpreta junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson y ha sido coescrito por Carey. Dentro de la banda sonora habrá nuevas interpretaciones donde también participan como invitados adicionales Snoop Dogg y Jermaine Dupri.

Apple Music repasa la playlist de los temas navideños de Mariah Carey

Apple Music también se une a la celebración con una entrevista exclusiva a la cantante con el presentador Zane Lowe el 7 de diciembre, donde repasarán los éxitos navideños de la intérprete y charlarán sobre el libro que recoge sus memorias, "The Meaning of Mariah Carey". El mismo 25 de diciembre, la cantante estará en Apple Music Hits, donde participará en el especial de seis horas que Holiday Hits. El programa hará una recopilación musical con los mejores temas navideños, incluidos los de la artista y además compartirán confesiones y recuerdos relacionados con las fiestas.