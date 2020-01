Mariló Montero ataca a Pablo Iglesias y Risto Mejide alucina: "¿No está bien que sean antifascistas?"

Tras la proclamación de Pedro Sánchez como presidente, Pablo Iglesias tomó este lunes 13 de enero posesión de su cargo como vicepresidente segundo del nuevo gobierno, al igual que los 22 ministros y ministras. Un acto en el que el líder de Unidas Podemos, así como Alberto Garzón, portaban un triángulo rojo en la solapa, símbolo que representa la marca que los nazis imponían a los presos políticos en los campos de concentración.

Risto Mejide y Mariló Montero en 'Todo es mentira'

La expresentadora de 'La mañana', actualmente en Canal Sur con '5.C', criticó que fuese a jurar con dicho detalle en su vestimenta. Señalando a Risto Mejide y el equipo de 'Todo es mentira', dijo: "Habéis hecho un vídeo con los de VOX haciendo una alegoría de que vuelve la Reconquista, con VOX se incentiva mucho el miedo social. A ver si hacemos un vídeo de ese pin que llevaban los que estaban en el campo de concentración, asesinados. Creo que no es ni para bromear. Es premeditado", aseguró Montero.

"¿Por qué te parece tan escandaloso que vayan en contra del fascismo?", replicó el presentador del programa de Cuatro. "Es extrema izquierda. Es una rebeldía. Son símbolos que hablan gravemente. Si hay extrema derecha en España, hay extrema izquierda", exclamó Montero, segura de que "todo lo que había blanqueado en su trabajo durante años Pablo Iglesias se ha delatado hoy mismo que es extrema izquierda lo que está gobernando con Pedro Sánchez".

Mejide, que no salía de su asombro, preguntó: "¿Y no está bien que sean antifascistas?". "Hombre, pero comparar el antifascismo con una ideología política que no existe en España...", replicó la invitada. "Ellos no han dicho que [el fascismo] exista en España. ¿En qué punto lo han dicho?". Pero Mariló no salía de sus trece: "¿Y por qué lleva ese pin?".

Sobre el papel de Iglesias como vicepresidente del nuevo gobierno de coalición, Montero mantiene su postura: "Me genera mucha desconfianza, me parece muy preocupante". Con todo, vislumbra una salida: "Me dan confianza algunos ministros que pueden tenerlo controlado como Carmen Calvo o Margarita Robles. Si Pedro Sánchez quiere un gobierno estable, tiene que controlar a Pablo Iglesias", remataba.

"Cataluña es mi tierra"

Acerca del conflicto de la autodeterminación catalana, Montero se mostró tajante: "Permitidnos que los españoles defendamos lo que es nuestro, porque es nuestra. Cataluña también es mía. Es mi tierra y quiero pasear por cualquier rincón de mi país con tranquilidad", reclamó. Según la periodista, "el crecimiento de un estado y de un país está fundamentado en la unión, en la fuerza, en trabajar todos para el crecimiento". Y añadió: "España era un país potente y fuerte. La separación te hace débil, vulnerable, y tenemos que competir a nivel mundial. ¿Qué interés hay en separar una pequeña comunidad que ya está gravemente empobrecida?".