Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras el fichaje de Carlos Franganillo por Mediaset España para ocupar el puesto que deja Pedro Piqueras en 'Informativos Telecinco', Radiotelevisión Española se ha visto obligada a buscar un sustituto que se ponga al frente de 'Telediario 2'. La elegida para presentar la edición nocturna de los informativos de La 1 ha sido Marta Carazo, corresponsal del grupo de comunicación en Bruselas que ha tenido un encuentro con los medios acompañada de María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación RTVE.

Marta Carazo y María Eizaguirre, durante el encuentro con los medios

En esta charla con los medios, la periodista ha mostrado su ilusión por esta nueva etapa que llega en su vida:"Ha sido un salto muy grande, imprevisto y bienvenido", ha confirmado Marta Carazo, quien

Además, la que fuera corresponsal del grupo de comunicación público ha revelado cómo va a ser su forma de presentar los informativos de La 1: "Ser natural, no tengo otra manera de contar las cosas; hay que contar las cosas con naturalidad, entenderlas muy bien para poder explicarlas, es la forma en que me siento cómoda y creo que funciona". "Es un trabajo de muchos, me siento muy apoyada", ha explicado Marta Carazo, la cual pretende poner su granito de arena para que pueda seguir mejorando 'Telediario 2'.

Marta Carazo llega a 'Telediario 2' en enero de 2024

Por otro lado, Josep Vilar, director de los informativos de RTVE, también ha estado presente en este encuentro con los medios de comunicación, donde ha querido dejar claras las tres características esenciales que debe tener un presentador de 'Telediario 2': "Autoridad, credibilidad y profesionalidad". A partir de enero, Marta Carazo tendrá que demostrar que cuenta con esas tres cualidades, aunque su trabajo está avalado por el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga.