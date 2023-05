Marta Martín: "'Por H o por B' no trata a una gorda como gorda, sino como persona"

Por Franc Recio Martínez |

Marta Martín vuelve a protagonizar 'Por H o por B', que estrena su segunda temporada este viernes 26 de mayo en SkyShowtime. La plataforma es la nueva casa de la ficción, sobre la que nos ha querido dar las claves la encargada de interpretar a Hache, una chica de Parla que intenta adaptarse a Malasaña con su amiga Belén, encarnada por Saida Benzal. La actriz analiza también el toque reivindicativo de la trama y los puntos fuertes en comparación con otras ficciones.

Saida Benzal y Marta Martín

Viene más cañera. Si ya en la primera temporada lo era, ahora se consigue mostrar otra parte de Belén y Hache. Belén se va introduciendo en el mundo del artisteo y Hache consigue encontrar una manera de expresarse. Les acaban pasando cosas raras. Pero igualmente, para nosotras, para las actrices, Hache y Belén están dentro, tenemos un poco de ellas.

Ya que me lanzas ese gancho, ¿qué tienes de Hache?

El chonismo y el barrio en las venas. Hache es de Parla y yo de Fuenlabrada. En mis juventudes era un poco choni. También tengo la mala leche y la chispa corta de Hache.

La serie tiene cierto toque inverosímil, ¿eso se agradece en rodaje? ¿Te permite disfrutar más?

Yo lo creo, porque estábamos grabando y pensábamos que cómo se podían meter en ciertas circunstancias nuestros personajes. Interpretas cosas que en tu vida real no harías. Disfruta el vivirlo aunque sea ficción y no real.

La serie tardó en renovar y han pasado casi tres años de esa primera temporada, ¿cómo ha sido la espera?

Siempre, cuando terminas una temporada y está a la espera de ver el recibimiento, es largo. Cuando dan luz verde, entre que se escribe, la reproducción y todo se hace muy extenso. También hemos pasado la pandemia y se ha hecho pesado.

Segunda temporada de 'Por H o por B'

La serie está protagonizada por dos personajes "chonis", como tú misma resaltabas. ¿Cómo consigue evitar la parodia que se suele dar a personajes similares?

La serie trata a las chonis con naturalidad. Es una tribu más y hay muchas chonis diferentes. Hay muchos tipos y yo he sido choni de joven. Yo me ponía ropa choni y no me he sentido mal ahora al interpretarlo, la serie lo hace con cariño y respeto.

En ese sentido, ¿cómo crees que consigue reivindicar la serie?

La serie demuestra que no solo tienen que protagonizar las series estereotipos normativos. También lo pueden hacer personaje que no los ves en una película normal. La diversidad de los personajes y el cariño con el que se les trata es un punto fuerte de la ficción. Es un poco el reflejo de Madrid, que hay de todo.

¿Qué le pides ahora a la actuación?

Pido trabajar porque yo sé que tengo un físico no normativo y están un poco desplazados. Si fuesen más visibles sería maravilloso porque no todos tenemos el mismo físico y es divertido y también enriquece que se vean diferentes tipos. La gente que lo ve se puede sentir identificada. Yo en mi juventud no me sentía identificada con nada y ahora vas viendo más tipos de persona y más diversidad. Por pedir, me gustaría que hubiera más.

¿Cómo ha sido la respuesta del público en este sentido?

Muchas veces por las redes sociales me dicen que se sienten identificadas porque en muchas series no se ve a una gorda. En esta serie no se trata a una gorda como gorda, se le trata como persona, una chavala normal y que se busca su vida como puede. Lo hace al igual que una persona con un físico normativo. Creo que eso ha llegado al público y ha gustado.