Martiño Rivas muestra su musculado cuerpo y sorprende con un espectacular cambio físico

Martiño Rivas sorprende al público con su espectacular cambio físico. El actor al que conocimos con tan solo 22 años en 'El internado: Laguna negra' ha protagonizado la portada de una conocida revista masculina: el joven aparece posando sin camiseta y mostrando su musculado cuerpo. El notable cambio del gallego no ha pasado desapercibido para los usuarios, quienes no han dudado en comentar su notable evolución.

Martiño Rivas luce torso desnudo en la portada de Men's HealthMen's Health

La imagen del torso de Rivas causó tal revuelo en las redes que incluso algunos de sus excompañeros de trabajo llegaron a comentarla. El joven compartió la portada de Men's Health acompañada de una divertida frase: "Tengo a mi madre llorando cuando ve mi cara en el quiosco". A lo que Blanca Suárez, quien dio vida a Julia Medina en 'El internado', señaló: "Tu madre y toda España". Además de mostrar sus abdominales de infarto, el actor ha dejado ver su lado más personal en una entrevista. El que fue protagonista de la ficción de Antena 3, asegura que convertirse en padre le ha traído mucha tranquilidad y que disfruta mucho con la pequeña Ayo: "Lo único que quiero es verla contenta. Y si ella está contenta, es que algo estaré haciendo bien".

El intérprete está a punto de estrenarse como villano en su nuevo proyecto, 'Fuerza de paz', la ficción militar de TVE en la que interpreta al Sargento Ignacio Moreno. Además, el gallego asegura en dicha revista que se siente muy orgulloso de trabajar en la industria del cine español, pero que no cierra la puerta a Hollywood: "Si me llaman lo dejo todo. Vas allí, haces lo que sea y te vuelves. Te llevas un dinerito y ves cómo funciona aquello". Asimismo, Martiño ha confesado tener muchos miedos como cualquier mortal: "Puede parecer que nada de lo de fuera me afecta, pero es un mecanismo de defensa. En el fondo, soy tímido y miedoso".

Su transformación física

El significativo cambio del actor ha dejado boquiabiertos a sus fans, el cual podría ser reflejo de un duro trabajo en el gimnasio. Sin embargo, el joven asegura que se toma la vida con moderación y se define a si mismo como un "work in progress". El gallego practica deporte con frecuencia, ya que es un apasionado del boxeo. Además, explicó que en la alimentación no se pone restricciones de ningún tipo: "No hago dieta. No soy muy goloso y procuro no comer cosas procesadas ni fritos".