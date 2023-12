Marvel Studios despide a Jonathan Majors tras ser declarado culpable de acoso y agresión

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Marvel Studios no solo está teniendo que hacer frente a los retrasos en estrenos de proyectos como 'Echo', el spin-off de 'Ojo de Halcón', sino que también se tiene que enfrentar a nuevos escándalos que le han surgido fuera de su universo cinematográfico. Y es que, la compañía se ha tenido que desligar de Jonathan Majors, quien da vida a Kang, uno de los grandes villanos del mundo Marvel, tras ser declarado culpable de dos delitos.

Jonathan Majors en "Ant-Man y la Avispa: Quantumanía"

El 18 de diciembre,, según ha publicado Variety. Estos hechos se remontan al 25 de marzo, cuando Jonathan Majors fue detenido por cargos de agresión y acoso.. Además, Jabbari declaró que su exnovio le quitó el teléfono a la fuerza y que la golpeó.

A pesar de que el intérprete alegó que él no la había agredido, la fiscalía del distrito de Manhattan dio a conocer varios textos y audios que demostraban que Jonathan Majors había intentado convencer a Gace Jabbari de que no fuese al hospital. Asimismo, el actor llegó a amenazar a su expareja con que se iba a suicidar. Por otro lado, cabe destacar que el acusado fue declarado inocente de un cargo de agresión intencional en tercer grado y de uno de acoso agravado en segundo grado.

Jonathan Majors y sus apariciones en Marvel

El actor apareció por primera vez en el universo cinematográfico de Marvel para interpretar a Kang en el final de la serie 'Loki'. A partir de ahí, se quería dar un gran protagonismo a Jonathan Majors convirtiéndolo en el gran villano de los proyectos y en uno de los ejes centrales de la compañía. De hecho, el intérprete iba a dar vida a todos los Kang del multiverso, tal y como hizo en "Ant-Man y la Avispa: Quantumanía" y en la segunda temporada de 'Loki', pero los estudios han decidido prescindir de Majors para los proyectos futuros.

Marvel Studios no son los únicos

Esto trastoca todos los planes de Marvel Studios puesto que el intérprete iba a ser personaje principal de "Avengers: The Kang Dynasty", la primera de las entregas que cierran el multiverso de la compañía, y ahora tendrá que buscar nuevas alternativas al proyecto. En cambio, no son las únicas obras audiovisuales que se verán afectadas por el caso que involucra a Jonathan Majors, ya que tampoco se cuenta con él para películas como "The Man In My Basement" y existen otras que todavía en las que todavía no se ha tomado ninguna decisión. Lo que sí se sabe es que desde que fue arrestado ya no trabaja con su firma de publicidad ni con su gestor de talentos.