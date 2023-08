'Aquí no hay quien viva' se cuela en el Universo de Marvel gracias a un guiño del spot de McDonald's

McDonald's |

'Aquí no hay quien viva' ya forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Y no, no es una fake new. La popular comedia española de Antena 3 ha sido incluida dentro un spot de McDonald's que recopila algunas de las apariciones o menciones a la franquicia en series o películas. Se trata de una acción publicitaria dedicada a promocionar la salsa agridulce dedicada a Loki, que sirve como campaña de cara al estreno de la segunda temporada de la serie de Disney+, que llegará el 6 de octubre a la plataforma de streaming.

El anuncio 'As Featured In Meal' rinde homenaje a la cultura pop con fragmentos de largometrajes como "Fallen Angels", "El príncipe de Zamunda" o "El quinto elemento", las series 'Seinfeld', 'Friends' o 'The Office', el anime 'The Devil is a Part-Timer' y el vídeo musical de RUN DMC con "You Be Illin'". Una larga lista de títulos donde inesperadamente nos topamos con la exitosa 'Aquí no hay quien viva'.

La secuencia elegida pertenece al episodio 12 de la quinta temporada de la ficción de los hermanos Caballero, titulado "Érase un paripé", donde se celebra la boda de Belén (Malena Alterio) y Emilio (Fernando Tejero). Los vecinos de Desengaño 21 acaban haciendo cola en McAuto para pedir comida y Moncho (Pablo Chiapella) grita "¡Quiero un McFlurry!".

La temporada 2 de 'Loki'

El spot cierra con unas imágenes que avanzan la temporada 2 de 'Loki', con el personaje de Tom Hiddleston siendo atendido por su variante femenina, Sylvie (Sophia Di Martino) en un McDonald's. Posteriormente, también aparece el actor Owen Wilson dando vida a Mobius M. Mobius en una mesa del restaurante.