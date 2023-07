Massiel aborda la polémica eurovisiva en 'Lazos de sangre': "Me he sentido utilizada"

Por Laura Franco Betancurt / Alejandro Rodera |

La última entrega del programa 'Lazos de sangre' de La 1, presentado por Jordi González, abordaba la biografía de Massiel, una de las artistas más queridas del panorama musical y la primera española que consiguió ganar el famoso Festival de Eurovisión en 1968 con su mítico "La, la, la".

Massiel en 'Lazos de sangre'

Durante la entrevista, como cabía esperar,de España en el concurso europeo, obteniendo en primera instancia una negativa a profundizar en el tema por parte de la artista. "", respondió, dejando en el aire la incógnita relativa a su descontento con la organización del certamen. "", añadía, abriendo la puerta a una mayor reflexión, que

"Paré de trabajar porque me fui a llorar a mi casa y me fui de mi casa", indicaba. Ante esas palabras, González le preguntaba sobre si sufrió una "depresión postéxito", a lo que la cantante se negó a contestar. "Hasta aquí hemos llegado", cortó. Una vez más, la reticencia se esfumó ligeramente, y Massiel se sinceró sobre lo sucedido tras la victoria: "En mi casa perdieron un poco la cabeza con lo del triunfo, fue mucho más un problema familiar y que mi padre, que era mi manager, quería dejar de trabajar".

Yendo un paso más allá, al ser cuestionada sobre el posible impacto negativo de Eurovisión en su carrera, Massiel replicaba con un tajante "sí". "Me ha hecho muy difícil mi carrera", exponía. "Solo se acuerdan del 'La, la, la'", esgrimía la artista con desencanto, dolida por no haber "rentabilizado económicamente" el mayor hito de su carrera, que fue realmente apresurado. Cuando solo faltaban días para el comienzo del festival de aquel 1968, Massiel tuvo que enfrentarse al reto de representar a España con muy poco tiempo para prepararse el espectáculo, protagonizando una de las polémicas más sonadas de la época al sustituir a Joan Manuel Serrat, quien se negó a cantar en español.

¿Se sintió utilizada?

Otra de las preguntas de los colaboradores volvió a encender a Massiel: "¿En algún momento te sentiste utilizada?". "En bastantes", respondía la protagonista. "Me he sentido utilizada desde el primer momento... Porque no te voy a contar la verdad de los entresijos de Eurovisión que me fui enterando después, pero aquí se los saben muy bien. Y saben quién cobró y quién no cobró". De esa manera, se refería a RTVE y aseguraba que no le pagaron ni el vestido. "Siempre fui tonta para lo que había que ser lista".