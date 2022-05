'La noche D' reunió a varios participantes españoles de Eurovisión con motivo de la celebración de la primera semifinal del Festival de Eurovisión 2022. Algunas caras reconocidas como Toñi Salazar y Encarna Salazar de Azúcar Moreno, Daniel Diges, Rosa López o Massiel se dejaron pasar por el programa conducido por Eva Soriano. Allí, la ganadora del Festival en 1968 fue sometida a un llamado "test de la verdad", donde algunas respuestas de la cantante fueron muy llamativas.

Massiel, en 'La noche D' junto con Daniel Diges y las Azúcar Moreno

"¿Crees que merecías ganar Eurovisión?", decía la presentadora, a lo que contestó "ni idea", sembrando la duda en este aspecto. A la pregunta de si se arrepiente de haber participado en el certamen europeo, la artista confirmó que no es así. Con esto, cierra los rumores que surgieron cuando ella misma confirmó que no le gusta ser recordada por su "La, la, la", ya que tiene otras muchas canciones, tal y como dijo en una entrevista en 'Sábado deluxe' junto a Jorge Javier Vázquez. Por otro lado, la presentadora siguió insistiendo en saber más cosas de su edición: "¿Hubo salseo entre bambalinas?", a lo que contestó: "¡Pero qué salseo! ¡Que yo tenía 20 años y viajaba con mi padre!"

Sin embargo, la presentadora quiso cerrar: "¿Crees que tu carrera habría sido lo mismo sin Eurovisión?". La respuesta por parte de Massiel fue contundente: "Habría sido mejor. Yo he hecho una carrera muy diferente y difícil después de eso", aseguró en referencia a su debut en la interpretación, donde triunfó con algunas películas en la gran pantalla. "Si no hubiera ido, ahora estaría en América porque no habría vuelto y nadie se habría metido conmigo", justificaba tajantemente su respuesta, dejando la puerta abierta a imaginar que hubiera sido más feliz con esa otra opción.

La apuesta de Massiel

La primera ganadora española del certamen europeo ha afirmado que su favorita para llevarse el micrófono de cristal es Ucrania: "Me gustaría que ganase para que el año que viene tuviese que estar bastante reconstruida y les entrase una fuente de divisas". Esta apuesta de la madrileña no fue muy bien acogida por parte del público, no por no tener como favorita a nuestra Chanel Terrero, sino porque consideran que el país no estará listo como para albergar un evento de estas dimensiones después de la invasión. Además, han destacado el tono populista de la intérprete, que no ha valorado la canción, sino otros aspectos políticos.