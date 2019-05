'MasterChef 7': Natalia, novena concursante eliminada de la edición

Alcanzando el ecuador del concurso, 'MasterChef 7' regresaba una vez más para encender los fogones en la cocina. Ocho concursantes luchaban por conseguir mantenerse una semana más en el programa, aunque uno de ellos tendría que colgar su delantal. Natalia, la diseñadora de lápidas, fue la expulsada del programa, después de no lograr superar la prueba final.

Natalia abraza emocionada a Carmen en 'MasterChef 7'

En la primera prueba, el tomate era el principal ingrediente de los tres platos que tuvieron que cocinar: gazpacho, salsa de tomate y bonito con tomate. Después de probar los platos de cada uno de los concursantes, Samira fue la mejor de la prueba, convirtiéndose en la capitana de uno de los dos grupos en la prueba de exteriores. Para este segundo reto, los concursantes viajaron hasta Santander, donde tuvieron que cocinar un menú diseñado por algunos concursantes de 'MasterChef Junior 6'.

Teresa, Carlos, Natalia y Carmen se enfrentaban en la última prueba de eliminación, que contó con Santiago Segura como invitado. En esta prueba, debían realizar un postre creado por Jordi Cruz, algo que no sería nada fácil de cocinar. Desde el balcón los concursantes salvados animaron a algunos desees compañeros, pero a otros no, un comportamiento que enfadó mucho a Jordi: "Es una falta de respeto que estéis animando a unos y a otros no". Estuvo tan molesto que entregó un delantal negro a Aitana y otro a Aleix para ir directos a la prueba de eliminación de la semana siguiente.

"Está casi todo mal"

Después de crear el postre, los jueces tomaron una deliberación y consideraron dejar en la cuerda floja a Carmen y Natalia, por lo que una de ellas sería expulsada del programa. "Está casi todo mal. No has hecho un buen postre", decía Jordi a Natalia. "Me voy orgullosa, porque no daba un duro por mí. Me quedo con todo lo bueno que he vivido aquí, que ha sido mucho", decía la concursante asumiendo su marcha. Carmen, que ha sido uno de sus mayores apoyos dentro del concurso, no pudo parar de llorar al saber que Natalia era la eliminada.