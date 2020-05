'MasterChef Celebrity 5': El comunicado de Shine Iberia que desmiente las declaraciones de Willy Bárcenas

Televisión Española y Shine Iberia han hecho público el casting de dieciséis nuevos famosos que deberán demostrar su dotes culinarios en la quinta edición de 'MasterChef Celebrity'. Una noticia que no ha estado exenta de polémica tras unas sorprendentes declaraciones de Willy Bárcenas. El cantante del grupo Taburete e hijo del extesorero de PP Luis Bárcenas ha denunciado en su cuenta de Instagram que la cadena pública ha vetado su participación en el programa después de estar cerrado su fichaje.

Willy Bárcenas en 'El hormiguero'

Ante la acusación del artista, la productora del programa ha respondido con un comunicado enviado a los medios de comunicación para aclarar cómo son los procesos de selección. Shine Iberia asegura que el ente público no realiza ningún tipo de intervención en el casting, siendo responsabilidad exclusiva de la productora del formato. Además, recalca que "no existe veto alguno hacia absolutamente ningún nombre" y que le comunicaron la intención de volver a tenerle en cuenta de cara a la sexta edición.

La respuesta de la productora

A continuación reproducimos íntegramente el comunicado enviado por Shine Iberia para aclarar las declaraciones de Guillermo Bárcenas:

"Ante las informaciones aparecidas en las últimas horas en torno a la publicación de Guillermo Bárcenas en redes sociales, Shine Iberia quiere aclarar algunos puntos sobre su proceso de casting para 'MasterChef Celebrity':

- El criterio en el proceso de selección de los nombres que formarán parte de cada edición de 'MasterChef' corresponde a Shine Iberia, que cada temporada decide qué nombres entran en la edición y qué nombres finalmente no entran seleccionando los aspirantes definitivos de entre un grupo muy amplio (hasta 80 en cada temporada) que se han presentado a lo largo de estos últimos años. Esa selección final para 'MasterChef 5' -en la que no estaba Guillermo Bárcenas- se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección de 'MasterChef'.

- Antes de esta selección final, la productora pone en conocimiento de todos los nombres que participan en el casting, con independencia de que finalmente sean seleccionados, las condiciones económicas y calendarios de grabación del próximo 'Masterchef Celebrity'. De ese modo, si en algún caso no hay acuerdo o existen incompatibilidades de agenda, no se sigue avanzando. Asimismo, a todos se les da acceso a la Escuela Online MasterChef.

- Por descontado en el criterio de selección de Shine Iberia no existe veto alguno hacia absolutamente ningún nombre. Tampoco por supuesto en el caso de Guillermo Bárcenas, que en la pasada edición de 'MasterChef Celebrity 4' no pudo formar parte del casting de selección (como era deseo de sus representantes) y que este año, tras realizar dos pruebas, finalmente no accedió al grupo de seleccionados por Shine como tantos otros nombres.

- Shine Iberia comunicó su decisión a los representantes de Guillermo Bárcenas dejándoles claro además que si el año próximo Guillermo estaba disponible y seguía teniendo interés, la productora estaría encantada de volver a considerarle de cara al casting del próximo 'Masterchef Celebrity'. Este planteamiento se le traslada habitualmente a muchos de los nombres que cada temporada forman parte de los casting y finalmente no están incluidos en la selección final".