'MasterChef Celebrity 5': Willy Bárcenas denuncia haber sido vetado por TVE para concursar en el programa

La quinta edición de 'MasterChef Celebrity' cierra su casting de aspirantes que dejarán de lado su profesión para demostrar sus habilidades culinarias. Pero el anuncio de los nuevos protagonistas del talent show de Televisión Española y Shine Iberia no ha estado exento de polémicas. Guillermo Bárcenas, cantante del grupo Taburete e hijo del extesorero de PP Luis Bárcenas, ha denunciado públicamente un supuesto veto por parte del ente público para que no se convierta en aspirante, a pesar de que asegura tener confirmada su participación.

Willy Bárcenas, cantante de Taburete

A través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, el artista ha narrado cómo se gestó su fichaje por el programa y cómo descubrió que se quedaba fuera en el último momento. "Llevo desde ayer pensando en si debía o no contar lo que me ha pasado en mi brevísima experiencia en 'Masterchef Celebrity'", comienza comentando Bárcenas. "Una mañana después de haber subido una receta a Instagram, me llamaron de la productora del programa para ver si me interesaría concursar en la siguiente edición. Rápidamente dije que sí y unos meses después me dijeron que tenía que hacer una prueba junto al resto de mis futuros compañeros. Sinceramente, creo que lo hice bastante bien y así me lo hicieron saber la gente de la productora", explica.

"Más tarde volvieron a llamarme para una segunda prueba, esta vez en grupo y el resultado fue el mismo. Me dicen entonces que el programa empieza a grabarse en X fecha, que esté preparado. Me mandan las claves para las masterclass online y todo parece hecho. Hace unas semanas mi manager les llamó al estar sin noticias desde aquel día y le dicen que cuentan conmigo y que están viendo unicamente si será posible empezar a tiempo el programa a causa del COVID", continúa narrando.

Duro golpe para el cantante

Pero la gran sorpresa llegó cuando este martes, 5 de mayo, el cantando recibió una llamada que le anunciaba la noticia: "La productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa". Un duro golpe que no sentó nada bien al hijo de Luis Bárcenas: "Me quedo con un regusto amargo en la boca, como el que dejan las desilusiones y la incomprensión. Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos. Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia y muchísimo menos voy a tirar por la borda todos estos años de esfuerzo en los que he conseguido, en la medida de lo posible, ser Guillermo, y nada más, con un grupo que hace música para la gente que solo y únicamente quiere música, para todos los que no saben de prejuicios ni hacen que esos mismos prejuicios sean su único medidor vital, los únicos ojos por los que quieren mirar".

El casting de 'MasterChef Celebrity 5'

Aunque Willy Bárcenas no se enfrentará a las valoraciones de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, dieciséis famosos han sido anunciados por TVE como aspirantes oficiales de 'MasterChef Celebrity 5'. Raquel Sánchez Silva, Celia Villalobos, Ainhoa Arteta, Melani Olivares, La Terremoto de Alcorcón, Lucía Dominguín, Raquel Meroño, Laura Sánchez, Florentino Fernández, David Fernández, David Fernández, Jesús Castro, Pedro Delgado, Nicolás Coronado, Gonzalo Miró y Josie, serán los rostros mediáticos que deberán demostrar su talento en los fogones.