Willy Bárcenas admite que consideró la oferta de participar en 'Supervivientes': "Estaba bastante pelado"

La noche del miércoles 12 de junio, 'El hormiguero' recibió la visita de dos integrantes del grupo Taburete: Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, y Antón Carreño, nieto del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Una ocasión que Pablo Motos no desaprovechó para saber cómo había influido en su carrera su relación con ellos, dadas las respectivas acusaciones que pesan sobre ambos.

Willy Bárcenas y Antón Carreño, integrantes de Taburete, en 'El hormiguero'

"¿Os ha caído de alguna forma, una condena?", quiso saber el presentador, al comenzar el encuentro. "Evidentemente, la gente nos asoció mucho a eso. Entiendo que era el morbo, la novedad", reconoció Bárcenas, antes de señalar que, en su opinión, "el tiempo había demostrado que se habían ganado su sitio con sus canciones". "Creo que hemos superado los prejuicios", concluyó el invitado.

"A pesar de esos primeros prejuicios, nuestras canciones han funcionado muy bien", matizó por su parte Carreño. En ese momento, Motos desveló que, cuando se propuso a Taburete como invitados del programa "hubo cierto debate". "Algunos decían que era música del PP", confesó el presentador. "Son letras desenfadadas. No tienen nada político", defendió Carreño, mientras que Bárcenas confesó que eso era algo que "nunca había entendido" e incluso bromearon con los posibles gustos musicales de distintos políticos.

"Como entres ahí, no sales nunca"

La sorpresa durante la entrevista llegó cuando Pablo Motos señaló que, para Willy Bácenas, "el dinero no era lo importante". "Si no, habrías aceptado la oferta de ir a 'Supervivientes", lanzó el presentador. "Por aquel entonces Taburete ni existía, iba como hijo de Bárcenas, y no quería hacerme un nombre con eso", admitió el invitado, antes de añadir que no buscaba "la fama por la fama".

"Pero tuviste en cuenta la oferta", señaló Motos. "La verdad es que sí, estaba bastante pelado y lo pensé", admitió Bárcenas, quien ante la insistencia del presentador, reconoció que le habían ofrecido "más de 15.000 euros" a la semana. "Luego lo piensas y dices: como entres aquí, no sales nunca", declaró el cantante, ante lo que Motos señaló que "ese dinero habría sido caro". "Habría condicionado mi intimidad", subrayó Bárcenas.