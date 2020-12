'MasterChef Junior 8': Manu, Iván y Ariadna, primeros expulsados de la edición

Ya ha comenzado la aventura de la octava edición de 'MasterChef Junior'. 16 jóvenes aspirantes se enfrentan al duro reto en cocinas, con elaboraciones que les ponen a prueba. Cada semana, unos cuantos tendrán que abandonar las cocinas y, tras el primer programa, ya conocemos el nombre de quienes no siguen en el concurso: Manu, Iván y Ariadna.

Pepe Rodríguez despide a Ariadna, Manu e Iván en 'MasterChef Junior 8'

Durante la primera prueba, los aspirantes tenían que realizar una elaboración en donde lo que primara fueran las verduras. Con resultados muy dispares, los concursantes que mayor número de puntos obtuvieron fueron Javier y Henar, lo que les llevó a conseguir la capitanía. Repartida esta tanda de puntos, quedaba por ver qué ocurría con los de la prueba por equipos, en donde el programa se dirigió al Zoo de Madrid para cocinar entre animales.

Una vez allí, el cocinado tuvo sus más y sus menos por parte de los dos equipos y, aunque la victoria fue a parar para el equipo azul, en el reparto de puntos solo dos aspirantes consiguieron librarse de la eliminación: Javier y Henar. La tercera prueba de la noche consistía en imitar una elaboración en donde el foie grass fuera el protagonista y los dos aspirantes salvados tuvieron el privilegio de decidir qué plató cocinaba cada aspirante en la cuerda floja.

La primera eliminación de la edición

Aunque Ariadna tenía una de las elaboraciones más fáciles, no consiguió retratar a la perfección la mousse de foie grass. En el caso de Iván y Manu, ambos tenían que realizar la misma elaboración: un helado de foie grass. Sin embargo, ninguna de las dos convenció al jurado. En el caso del primero, el helado no tenía el sabor del foie, mientras que el segundo no consiguió la textura necesaria, asimilándose más a la mantequilla.