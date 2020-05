Matías Roure, de 'First dates', posa completamente desnudo y enseña el culo

Si hay un restaurante que sin duda es casi imposible no conocer ese es el de 'First dates'. Por él pasan decenas de personas a diario y siempre lo hacen con un claro objetivo: encontrar el amor. Son muchas las parejas que se han formado en ese lugar y no siempre sus integrantes han sido participantes del espacio ya que ahí también nació la bonita historia entre Lidia Torrent y Matías Roure, la camarera estrella y el camarero del restaurante en el que se desarrollan las citas. Ambos vivieron una bonita historia de amor que finalmente terminó rompiéndose y que a dejado a ambos en busca de nuevo amor.

Matías Roure, de 'First dates', posa completamente desnudo y enseña el culoMatías Roure

Posiblemente, tras la publicación de su última imagen en Instagram, Matías Roure ganará muchas pretendientas y es que el camarero más conocida de Mediaset España ha posteado una imagen en la que le vemos completamente desnudo, luciendo un cuerpo resultado de muchas horas de gimnasio y disciplina, sin duda. "Home sweet home" es el título de este bonito instantánea en la que le vemos en en mitad del campo estirando y dando la espalda a la cámara, algo que nos ha permitido ver su trasero al completo.

La imagen rápidamente ha recibido miles de likes por parte de sus seguidores e infinidad de comentarios. Algunos usuarios han optado por postear el icono de la llama de fuego mientras que otros han respondido con un conciso y claro 'OMG!'. Paralelamente, otros han resaltado su belleza y alguno además ha comentado su particular tatuaje que recorre su espalda desde el principio del trasero. En definitiva, está claro que la imagen ha gustado; una instantánea que se suma a todas las que hasta ahora ha publicado Roure en las que le vemos habitualmente sin camiseta y luciendo cuerpo. Está claro que para él, la timidez no existe en ningún caso... o al menos, en redes sociales.

'First dates' no para

El programa en el que trabaja Matías Roure no ha parado por el coronavirus. Pese a que las grabaciones se paralizaron por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, Cuatro ha ofrecido a diario reposiciones del dating-show y su resultado ha seguido siendo más que positivo. Esto evidencia sin duda la buena salud que tiene el espacio a día de hoy y que suma también al éxito de audiencia de 'First dates crucero', una nueva versión del mismo en un crucero que se convirtió en una de las apuestas más seguidas del prime time de Cuatro en los últimos meses. Está claro que sí, el amor engancha y gusta mucho a los espectadores de la cadena de Mediaset.