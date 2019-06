Lidia Torrent y Matías Roure, camareros de 'First dates' en Cuatro, confirman su ruptura

El amor no siempre triunfa en el restaurante más conocido de Cuatro. Pese a que diariamente son muchos los participantes del formato 'First dates' que terminan enamorándose con las citas que les propone el programa, a veces también se producen momentos tensos, rechazos, cobras... y hasta rupturas. El equipo del dating-show que diariamente conduce Carlos Sobera ha vivido en las últimas semanas un momento que posiblemente pocos esperaban y que pese a que no ha sucedido dentro del formato es innegable que sí interesa y mucho a sus fans: han roto dos de sus miembros.

Lidia Torrent y Matías Roure ('First dates')

Los camareros del programa Lidia Torrent y Matías Roure han anunciado públicamente que tras el fin de su amor, han decidido terminar su relación de mutuo acuerdo. Ambos iniciaron una relación sentimental al conocerse trabajando en el formato diario de Mediaset España y ha sido ahora, tres años después de empezar a tener una unión sentimental, cuando han optado por romper definitivamente. Ambos han hecho uso de sus respectivas rede sociales para anunciarlo... y para incluso dejar mensajes en el aire que podrían sorprender a más de uno.

Por un lado, Roure fue el encargado de anunciar públicamente la ruptura. El también modelo publicó una imagen en la que podíamos leer un bonito y emotivo poema: "Tenemos que aprender a caminar con tanta pasión como si fuera el primer día, y con tanta paz como si fuera el último". Esta foto iba acompañada de un texto en el que dejaba muy claro que había roto con Torrent, aunque lo hacía con un tono emotivo y evidenciando que ambos mantienen una buena relación a día de hoy. "Hay caminos que se cruzan y hay otros que se separan, nuestra historia fue bonita Lidia Torrent. Gracias, se feliz" escribía el chico.

¿Indirectas de Lidia Torrent?

Por su parte, Lidia Torrent no se ha pronunciado directamente sobre la ruptura aunque si repasamos sus últimas publicaciones de Instagram encontramos las que parecen algunas indirectas a la que podría haber sido una crisis entre ambos. "La hipocresía en el amor aparece cuando uno no quiere perder aquello que no está dispuesto a perder" publicaba por un lado. "Te quema el ego, no el desamor" era el texto que acompañaba otra de las imágenes compartidas por la modelo. Parece claro por tanto que algo no iba bien en lo que amor se refiere y viendo la ruptura, está claro que las publicaciones sí iban dirigidas al que fue su novio.