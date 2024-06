Por Beatriz Prieto |

Mes y medio después de que Atresmedia diera a conocer la adquisición de la serie neerlandesa 'Máxima', la compañía audiovisual ha puesto por fin fecha al estreno es esta ficción basada en la vida de la argentina Máxima Zorreguieta antes de convertirse en la reina de los Países Bajos. En concreto, la ficción se incorporará al prime time de Antena 3 el próximo miércoles, 19 de junio, a las 22.45h.

Protagonizada por la actriz argentina Delfina Chaves en el papel de su paisana Máxima y con, la serie aterriza en la principal cadena de Atresmedia después de. Un éxito por el que, como Alemania (RTL), Italia (RAI), America Latina (Warner Bros. Discovery), Israel (Hot), Croacia (HRT), Hong Kong (Now TV), Austria (ORF) o Letonia (LTV).

El salto internacional de esta producción llega tras su estreno en su país de origen, Países Bajos, donde ha visto la luz en Videoland, plataforma de streaming de RTL. 'Máxima' cuenta con un total de seis episodios de unos cincuenta minutos de duración, cuyo rodaje se llevó a cabo en Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos y Países Bajos, que la han llevado a ser comparada con 'The Crown'. No obstante, su directora, Saskia Diesing, ha dejado claro que la intención de esta producción es "crear un retrato emotivo, sincero e íntimo de Máxima", el cual "no oculte los acontecimientos más desagradables y llamativos de su historia familiar, sino que los saque a la luz".

La historia de 'Máxima'

Con Martijn Lakemeier en el papel del actual rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, 'Máxima' está ambientada en la época en la que este aún era príncipe. En concreto, el eje de la serie es la relación entre el futuro monarca y Máxima, desde que se conocieron en Sevilla hasta la petición de matrimonio. Todo ello desde la perspectiva de la futura reina, mostrando sus primeros años en Argentina hasta su estancia en Nueva York, hasta abordar cómo acabó en el centro del foco mediático por su relación con Guillermo, al mismo tiempo que tenía que enfrentarse a los problemas de su pasado.