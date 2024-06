Antena 3 confía a Juanra Bonet un nuevo concurso: 'Juego de pelotas'

Por Almudena M. Lizana |

Antena 3 sigue explotando su área de entretenimiento y lo hace con un nuevo concurso procedente de Países Bajos y creado por Talpa Studios, productora creadora de 'Gran Hermano', 'La Voz' o 'The Floor', que se llama 'The Quiz with Balls', formato del que Atresmedia adquirió los derechos hace unas semanas.

Juanra Bonet

Además de seguir apostando por concursos de corte divertido y familiar,, según avanza Bluper y ha podido confirmar FormulaTV. De esta manera, el conductor suma un nuevo proyecto a su ya larga lista de programas y concursos en Antena 3.

En 2014, Atresmedia fichó a Bonet para ponerse al frente de '¡Boom!' en Antena 3, donde estuvo hasta mayo de 2023, cuando el concurso llegó a su fin. Además, actualmente es copresentador de 'La Voz Kids' y también ha sido el maestro de ceremonias del regreso de '¿¿Quién quiere ser millonario?' y 'El círculo de los famosos'. Por no mencionar su faceta como concursante de la undécima edición de 'Tu cara me suena', donde está sorprendiendo al público con sus dotes de imitación.

¿En qué consiste 'Juego de pelotas'?

En la versión original del concurso, 'Juego de pelotas' cuenta con cinco concursantes que se encuentran de pie en una plataforma sobre una piscina, y deben responder correctamente a diez preguntas porque si no, seis pelotas gigantes les harán caer en la piscina en el caso de que se paren delante de la respuesta incorrecta.