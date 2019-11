Mediaset y Atresmedia se suman a TVE y también se niegan a emitir la Supercopa de España en Arabia Saudí

Los responsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no lo van a tener nada fácil para que la Supercopa de España tenga la repercusión mediática que estos esperaban, al menos en lo que la pequeña pantalla se refiere. Y es que si Televisión Española ya se había mostrado contraria a pujar por los derechos de emisión de esta competición que a partir de ahora se disputará en Arabia Saudí, ahora han sido los dos principales grupos de comunicación privados los que han decidido también dejar muy claro que tampoco van a emitirla. Atresmedia Televisión y Mediaset España han decidido no pujar por los derechos de este torneo que se celebra a principios del próximo año 2020.

Logotipos de la Supercopa de España, Atresmedia y Mediaset España

Esa es la información que avanza El Español, en el que se afirma que ambos grupos no tienen en previsión entrar en dicha puja. Tal y como se explica en este medio, a lo largo de sus respectivas trayectorias televisivas, Mediaset y Atresmedia no habían considerado rentable apostar por esta competición y es por ello que TVE había sido la encargada de emitirla al no tener problema alguno en ganar el concurso abierto. Ahora, con la pública retirada, para la RFEF supone un verdadero problema que ninguno de los dos principales operadores privados quiera emitir la competición y es que aunque encontramos canales con una audiencia mucho menor que podrían verse interesados por adquirir los derechos de emisión, la rentabilidad y apoyo mediático y que supone para la Federación emitirlos en Mediaset o Atresmedia no es comparable en ningún caso.

¿Podría llegar a verse en Gol TV? Es sin duda la principal opción con la que podría trabajar la Real Federación Española de Fútbol pero que podría estar ya también descartada. Tal y como se afirma desde El Español, fuentes cercanas a la cadena en abierto propiedad de Jaume Roures (Mediapro) han afirmado que ni se han presentado ni tienen intención de presentarse a la puja para adquirir estos derechos de emisión. De esta forma, Luis Rubiales, presidente de de la RFEF, se encontraría con un grave problema ya que por ahora no tiene ninguna cadena privada que esté interesada en emitir su evento deportivo. ¿Terminará habiendo una solución o esta Supercopa de España 2020 se quedará sin emisión en abierto definitivamente?

La polémica con TVE

Este momento se produce después de que el equipo liderado por Rosa María Mateo decidiese no apostar por el evento al realizarse los próximos tres años en Arabia Saudí. La competición en la que se enfrentarán FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia se realizará del miércoles 8 de enero al domingo 12, del mismo mes en el estadio Rey Abdullah de Yeda, un lugar con una capacidad para 62.000 personas. RTVE descartó darle cobertura al celebrarse un lugar en el que a diario se violan los derechos humanos, en los que no se respeta en ningún momento la libertad de expresión y en el que las mujeres siguen estando, socialmente hablando, muy por detrás de los hombres.