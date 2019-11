RTVE se niega a emitir la Supercopa de España por disputarse en Arabia Saudí

El pasado lunes 11 de noviembre, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que la Supercopa de España se disputará en Arabia Saudí los próximos tres años. La oportunidad económica que supone fue sin duda el principal motivo por el que la competición en la que jugarán el FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia sale de nuestro país y es que tal y como fuentes cercanas a la Federación, nos encontrábamos ante "una competición obsoleta, que generaba pérdidas y se había convertido en un problema. Era esto o que desapareciera". Pues bien, la decisión parece que no ha gustado a todos los operadores que optaban a emitirla y es que uno de ellos ha decidido retirarse de la puja "ipso facto".

Logotipo Supercopa de España

RTVE ha decidido no participar en el concurso público para adquirir los derechos de emisión de esta Supercopa de España. Cadena SER avanzaba que la cadena pública ha decidido retirarse "por razones humanitarias". Los responsables de la Corporación consideran que no tiene demasiado sentido dar cobertura a una competición de fútbol que se celebra en un lugar en el que a diario se violan los derechos humanos, en los que no se respeta en ningún momento la libertad de expresión y en el que las mujeres siguen estando, socialmente hablando, muy por detrás de los hombres. La cadena pública ha decidido no contribuir a la cobertura del evento si se realiza ahí.

Las razones de la elección de sede

Por ahora es una incógnita si el resto de operadores se sumarán a este veto, lo que podría suponer un grave problema para la RFEF. Precisamente, Luis Rubiales, presidente de dicho organismo, ya se adelantó a las críticas que iba a suscitar la elección y no dudó en afirmar que gracias a este movimiento se podría empezar a transformar la sociedad de Arabia Saudí. "Hay que conseguir cargarnos de razones para transformar la sociedad. Nos preocupan todas las desigualdades que hay. Desde el fútbol lo que queremos es utilizar como herramienta de cambio todo esto", afirmaba el directivo, añadiendo que "el fútbol va a ayudar muchísimo (...) todo cambio social tiene un comienzo". Además, defendió que todo lo que se gane contribuirá a reforzar los clubes de Segunda B y Tercera y fútbol femenino.

Así es el acuerdo

La RFEF ha alcanzado un acuerdo que incluye la celebración de esta Supercopa de España en Arabia Saudí las próximas tres temporadas. Tal y como se afirmaba en RTVE, aunque las cifras no han sido publicadas de forma oficial, se estima que podría reportar unos 120 millones de euros a nuestro país, siendo una cifra dividida en dos mitades (una para la Federación y otra para los clubes que participan). Cabe destacar que la competición se celebrará entre el miércoles 8 de enero y el domingo 12, del mismo mes y se realizará en el estadio Rey Abdullah de Yeda, un lugar con una capacidad para 62.000 personas.