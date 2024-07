Mediaset ficha a Xuso Jones para presentar el regreso de 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro

Por Alejandro Burrueco Marín |

Xuso Jones comenzó el año como uno de los rostros de 'Operación Triunfo 2023' en Prime Video y ahora presentará su propio programa de la mano de Mediaset España. El murciano se convertirá en el presentador de un formato que vuelve a la televisión después de casi 9 años: 'Lo sabe, no lo sabe'. El programa volverá a contar con la colaboración de Producciones Mandarina.

Juanra Bonet en 'Lo sabe, no lo sabe'

. Xuso Jones se pondrá en la piel de Juanra Bonet , que presentó el programa en 2012 y 2013,. Por tanto, será un presentador muy peculiar, ya que estará a pie de calle.

Aquellos que se atrevan a jugar con Xuso Jones tendrán que enfrentarse a cinco preguntas de cultura general, aunque no serán ellos quienes las respondan. Utilizando la intuición e intentando no dejarse guiar por los prejuicios, tendrán que elegir entre el resto de transeúntes que encuentren por la calle para que conteste a la pregunta, pero no siempre tendrán que acertar, en ocasiones será necesario buscar a alguien que no conozca la respuesta.

Las cualidades de los concursantes

Para triunfar en este concurso en el que nadie se espera verse envuelto, las cualidades perfectas son las que describen al propio presentador: Espontaneidad, reflejos, intuición y mucho sentido del humor. Todavía se desconoce si las cantidades de los premios se mantendrán, pero cuando Bonet estaba al frente del programa había un primer escalón al llegar a la cuarta pregunta con la que se aseguraban 1.000€, el premio máximo ascendía a 3.000€ y con las mecánicas de la Corbata Roja y la Corbata de Plata se podía alcanzar los 6.000€ o 10.000€ respectivamente.