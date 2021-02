Mediaset prepara el regreso de 'El precio justo' con Carlos Sobera como presentador

Tras la marcha de 'Pasapalabra', Mediaset se quedó sin un concurso icónico en su parrilla. Pero el grupo de comunicación está dispuesto a solventarlo, de modo que ha rescatado el formato televisivo más longevo de la televisión: el mítico 'El precio justo', que ya se encuentra preparando con nuevos elementos adaptados a los tiempos que corren, pero sin perder su esencia tan característica.

Carlos Sobera presentará el regreso de 'El precio justo'

Y para ello, Mediaset ha decidido contar con Carlos Sobera, quien goza de una dilatada carrera al frente de game shows. El vasco será el presentador de este formato, cuya producción corre a cuenta de Fremantle, y el encargado de llenar de tensión y emoción, a la par que de su humor tan característico, cada jugada de los concursantes.

Se trata de la vuelta a la televisión de uno de los concursos más icónicos del medio y que en España marcó a toda una generación. El casting estará abierto a cualquier persona mayor de 18 años y estos concursantes se enfrentarán a una mecánica similar a la de su adaptación original: adivinar, sin pasarse, el precio de uno o varios objetos. Quien supere esta primera fase llega a la siguiente, donde se ponen en juego varios premios y dinero en efectivo, conocida como el escaparate final. Todavía se desconoce cuál será la franja en la que se emita este programa y si Mediaset se lo reserva para el prime time o, por otro lado, quiere convertirlo en la competencia directa de 'Pasapalabra', que domina su franja de emisión cada tarde.

Varias adaptaciones en España

'El precio justo' llegó a Televisión Española en 1988 bajo la conducción de Joaquín Prat, manteniéndose en antena hasta 1993. Pero esta no fue la única adaptación que se hizo del estadounidense 'The Price Is Right', puesto que en 1999 volvió a la cadena pública con Carlos Lozano al frente y un importante cambio: abandonó el prime time para pasar a las tardes. Sin embargo, llegó a su fin en 2001.

Más adelante, concretamente en 2006, Antena 3 se hizo con los derechos del game show, con Juan y Medio como su presentador. Aunque en un primer momento mejoró las tardes de la cadena, finalmente fue perdiendo fuelle hasta el punto de reubicarlo en las mañanas, lo que supuso su sentencia definitiva. Además, Agustín Bravo también presentó entre 1996 y 1997 una versión local en el madrileño Canal 7 TV. A lo largo de su historia, han sido varias las mujeres que han trabajado como azafatas de este programa, como Ivonne Reyes, Beatriz Rico, Arancha del Sol, Verónica Mengod, Pilar Rubio o Mónica Hoyos, quienes más adelante se convertirían en rostros conocidos de la ficción y el entretenimiento español.