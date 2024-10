Por Beatriz Prieto |

Ha pasado ya más de una semana desde que se dio a conocer el ingreso hospitalario de Mario Vaquerizo tras sufrir una grave caída desde un escenario durante una de sus actuaciones con las Nancys Rubias. A pesar de la rápida baja, el artista tuvo que regresar al hospital, donde actualmente está ingresado y desde donde tuvo ocasión de conectar con 'El hormiguero' para hablar con Pablo Motos en la emisión de este lunes 28 de octubre.

Pablo Motos habla con Mario Vaquerizo en 'El hormiguero'

, confesó el presentador, en el arranque del programa, para después dar una breve explicación de la situación de Vaquerizo, antes de saludarlo por videollamada. "Estoy bien, gracias a Dios, estoy hablando con vosotros porque la caída pudo haber sido mortal.", lanzó el cantante, tras "un susto muy grande". "Tengo un ángel de la guarda que siempre me protege y muchos amigos que estáis pendientes", manifestó Vaquerizo.

"Lo sentí mucho por la gente que estaba allí, porque se llevaron un buen susto", recordó el madrileño, cuya caída se había producido en la primera canción de su actuación. Además, Vaquerizo actualizó su estado de salud, dado que seguía sin tener "visión clara", además de las fracturas "varias vértebras, también algunas lumbares y el cuello a la virulé", razón por la que "me han pedido que tenga mucha paciencia" en su recuperación. "Este golpe me ha dejado peor de lo que estaba: no echo de menos la cerveza ni el tabaco", bromeó Vaquerizo, preocupado por que "no paro de comer".

Hacemos una conexión especial con Mario Vaquerizo para conocer cómo va su recuperación ???????? [PARTE 1] #Ca7rielAmorosoEH pic.twitter.com/971h4pRZhq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 28, 2024

????Hacemos una conexión especial con Mario Vaquerizo para conocer cómo va su recuperación [PARTE 2] #Ca7rielAmorosoEH pic.twitter.com/ReZaTopjQf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 28, 2024

"Tuve un día flojo"

"No me permito tener bajones por mi carácter, pero ayer sí que me lo permití, porque tuve un día un poquito flojo por preocuparme por los demás", confesó Vaquerizo, quien bromeó con "llegar a ser casi tan famoso" como Motos, por lo mucho que se había hablado de su accidente. "Te queremos, lo sabes. Cuando puedas salir y puedas venir te estaré esperando en el programa como la leyenda Mario Vaquerizo", le dedicó el presentador. "Muchas gracias y enhorabuena por todo. Seguid haciéndolo igual de bien, porque sois el mejor programa de entretenimiento", respondió el invitado, antes de despedirse.