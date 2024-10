Canal Quickie |

Tras su comentado paso por 'La revuelta', Belén Esteban salta a Atresmedia para visitar por primera vez en la historia a Pablo Motos en 'El hormiguero'. La noticia saltaba el 23 de octubre de 2024 y la propia colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' lo confirmaba nada más arrancar el programa de Ten producido por Fabricantes Studio.

Mientras María Patiño cebaba la entrega de premios de los Ondas 2024, Víctor Sandoval entraba en el plató de 'NQF' disfrazado de una de las hormigas lilas de 'El hormiguero', arrancando una sonrisa en la colaboradora de televisión. "Estoy nerviosa porque no conozco a Pablo, no conozco el plató...", arrancaba Esteban.

"Siempre me pongo nerviosa a pesar de que lleve 25 años y cuando no conozco el plató, más todavía", añadía, volviendo a señalar que no conoce a Pablo Motos en persona, pero se alegra de sus nervios, ya que según ella "es una buena señal". "Voy a ir con gente a la que quiero muchísimo y me da mucha seguridad", aseguraba la tertuliana de 'Ni que fuéramos Shhh'. "Lo que salga, pues tendrá que salir, yo lo voy a dar todo", prometía Belén Esteban, antes de protagonizar su primer 'Belenazo' en 'El hormiguero' el próximo miércoles 30 de octubre de 2024.