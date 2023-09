Miguel Bosé presenta 'Bosé renacido' en Movistar Plus+ con dos broncos encontronazos con la prensa

Por Almudena M. Lizana |

En la segunda jornada del FesTVal de Vitoria de 2023 en la que FormulaTV ha estado presente, Miguel Bosé ha expuesto las claves de 'Bosé renacido', una docuserie sobre su vida en Movistar Plus+ que se estrena el 5 de septiembre y que tiene un total de cuatro episodios, que se irán estrenando de forma semanal. En la rueda de prensa, además del cantante, que se encontraba "con un gripazo", estaban también Pite Piñas, directora de ´Bosé renacido', Jorge Ortíz de Landázuri, productor ejecutivo Movistar Plus+, Macarena Rey, productora ejecutiva Shine Iberia y Boris Izaguirre, guionista y redactor de la serie documental.

Rueda de prensa de 'Bosé, renacido'

. La manera que respondió a las preguntas ya creó una emoción extraordinaria que es el leitmotiv de esta serie", empezaba diciendo Izaguirre. "Aquí estoy porque no podía dejar que este proyecto arrancara solo. Quizás de todos los proyectos, entre libros y la serie, este es el más cercano porque tiene la trama contada en primera persona. Es un trocito clave. Era toda la parte que faltaba en los libros y en la serie, ademas contada en primera persona.", añadía Miguel Bosé.

"Ha sido un ejercicio de catarsis bestial, como cuando te sientas en los psicólogos para sanar. Cuando decidí deconstruir a Bosé, que ya tiene mucho peso de pasado... Ha sido verdaderamente crucial. Estoy libre y me siento ligero. Todavía puede haber más entregas porque mi vida es compleja. Se ha contado lo más íntimo, pero la vida de cada uno tiene la parte pública, personal, íntima, secreta... Una parte que ha sido olvidada. Esa parte no estará en ningún sitio nunca", continuaba el cantante.

"Lo que buscamos son historias que atrapen y fascinen. Para mí esta historia es una leyenda. Nuestra duda era si de verdad iba a sentarse y tener esa catarsis, porque si es así, es un protagonista que se convierte en único. Todo el mundo conoce la historia de Bosé, pero no la que se ha contado aquí", explicaba el productor ejecutivo de Movistar Plus+. "Es un archivo personal que es una auténtica joya y es inédito", presumía Macarena Rey.

"Cuando ves el documental, entiendes muchas de las cosas que ha hecho o que hace. Su papel de padre es el más importante de su vida", añadía la de Shine Iberia. "Hemos querido respetar la figura de Miguel, porque cuando una persona es tan generosa tienes que trabajarlo con un cuidado especial. Bosé es inabarcable. Había puertas que abría y las cerraba porque como entremos ahí nos perdemos", añadía Pite Piñas.

Miguel Bosé en el FesTVal 2023

Respecto a la estructura y el color de 'Bosé renacido', se ha comentado en la rueda de prensa que "la idea de las casas ha servido para contar los procesos íntimos y profesionales. Y no lo hemos tocado ni de color ni de formato. Es algo muy importante para reflejar la historia", señalaban en la rueda de prensa.

Pésima actitud con la prensa

Ya en la ronda de preguntas, Miguel Bosé ha protagonizado varios momentos incómodos con los medios presentes en la rueda de prensa. A raíz de preguntarle sobre el asalto que sufrió en México y la posibilidad de volver a España tras el susto, Bosé ha reaccionado de forma desmesurada, increpando a la periodista y señalando que debería haber hecho su trabajo bien antes de hacerle esa pregunta, respondiéndole de muy malas formas.

Después ha habido otra cuestión que no ha gustado nada al artista de "Morena mía". La segunda periodista le ha preguntado por sus recuerdos favoritos con sus hermanas de pequeño, una cuestión sin retranca que Bosé ha respondido también cuestionando el trabajo de la compañera de profesión, derivándola a que leyese su libro o viese la serie o el documental. Entonces, la periodista señalaba que ya lo había hecho. "Si lo hubieras hecho, no me estarías haciendo esta pregunta porque ya lo habrías visto", ha contestado, con actitud altiva. Entonces, Boris Izaguirre ha intentado calmar la situación sin éxito.

Además, tras la presentación, Miguel Bosé tenía agendadas entrevistas individuales con los medios de comunicación que habían asistido a la rueda, pero el cantante se ha ido tras la charla sin dar ningún tipo de explicación, dejando así en mal lugar a aquellos periodistas que, tal y como demandaba él durante la bronca discusión con las reporteras, sí habían visto el documental para prepararse las posteriores entrevistas. Una hipocresía por su parte si tenemos en cuenta que la promoción de la docuserie es también parte de su trabajo y las ha cancelado.